Тест: мрачный DC или забавный Marvel – на какую киновселенную похожа твоя жизнь?

Представить сегодня киношную супергероику без вопроса о том, кто лучше – DC или Marvel, уже невозможно. У одних лучше выходят сольники, у других – командные сборы; одни держатся на оголтелом оптимизме, другие – на философских думах о добре и зле. В чем обеим киновселенным не откажешь, так это в колоритности: серые улицы Готэма DC невозможно спутать с ярким Нью-Йорком Marvel, как, впрочем, и Криптон с Асгардом. Предлагаем тебе ответить на несколько вопросов и узнать, какая киновселенная могла бы стать твоим домом и что бы тебя в ней ждало.