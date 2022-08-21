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Киноафиша Новости Тест: мрачный DC или забавный Marvel – на какую киновселенную похожа твоя жизнь?

Тест: мрачный DC или забавный Marvel – на какую киновселенную похожа твоя жизнь?

21 августа 2022 12:54
Тест: мрачный DC или забавный Marvel – на какую киновселенную похожа твоя жизнь?

За 10 вопросов определим, где бы тебе нашлось место – в центре разборок Доктора Стрэнджа с космическим моллюском или на пороге апокалипсиса вместе с Лигой справедливости.

Представить сегодня киношную супергероику без вопроса о том, кто лучше – DC или Marvel, уже невозможно. У одних лучше выходят сольники, у других – командные сборы; одни держатся на оголтелом оптимизме, другие – на философских думах о добре и зле. В чем обеим киновселенным не откажешь, так это в колоритности: серые улицы Готэма DC невозможно спутать с ярким Нью-Йорком Marvel, как, впрочем, и Криптон с Асгардом. Предлагаем тебе ответить на несколько вопросов и узнать, какая киновселенная могла бы стать твоим домом и что бы тебя в ней ждало.

Алена Попова
Алена Попова
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