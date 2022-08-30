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Киноафиша Новости Тесса Томпсон и Джозеф Гордон-Левитт снимутся в научно-фантастическом триллере «Эш»

Тесса Томпсон и Джозеф Гордон-Левитт снимутся в научно-фантастическом триллере «Эш»

30 августа 2022 10:58
Тесса Томпсон и Джозеф Гордон-Левитт снимутся в научно-фантастическом триллере «Эш»

Действие развернется на удаленной космической станции, где произошло нечто страшное.

Тесса Томпсон («Мир Дикого Запада») и Джозеф Гордон-Левитт («500 дней лета») снимутся в одном фильме. Как передает Variety, звезды возглавили актерский состав научно-фантастического триллера «Эш» (Ash), исполнительным продюсером которого выступит создатель «Района №9» Нил Бломкапм.

В центре сюжета окажется работница (Томпсон) космической станции, которая просыпается на далекой планете и обнаруживает, что вся ее команда коллег убита самым зверским образом. Из-за этого главная героиня вынуждена взаимодействовать вместе с загадочным человеком, присланным ей на помощь (Гордон-Левитт). По мере того как инцидент начинает обрастать деталями, спасатель начинает сомневаться в невинности главной героини. Ситуация обретает параноидальный характер.

Постановкой фильма займется музыкант и режиссер Стивен Эллисон, также известный под творческим псевдонимом Flying Lotus, в послужном списке которого инди-страшилка «Кусо» и один из сегментов будущего хоррор-альманаха «З/Л/О 99». Кроме того, Эллисон напишет для картины оригинальный саундтрек. Сценарий написал Джонни Реммлер.

Съемки пройдет в следующем году на территории Новой Зеландии. Компания XYZ Films полностью финансирует ленту и сейчас занимается продажами международных прав.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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