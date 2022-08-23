Начались съемки четвертого сезона «Пацанов»

В течении этого месяца исполнительский ансамбль «Пацанов» поочередно рапортовал в социальных сетях отчеты о возвращении в Торонто на съемки четвертого сезона, а сегодня наступил и сам «день X» — производство новых серий дерзкого антигеройского боевика официально стартовало.

В честь начала съемок Энтони Старр и Джек Куэйд поделились со своими подписчиками архивными снимками, сделанными во время работы над дебютным сезоном. У Старра это командное изображение с оригинальным составом «Семерки», включая убитого в самом начале Прозрачного (Алекс Хэсселл), а у Куэйда — первое совместное фото банды Билли Бутчера (Карл Урбан).

В свою очередь шоураннер сериала Эрик Крипке опубликовал титульный лист сценария, раскрывающий имена членов авторской группы и название первого эпизода предстоящего сезона. Поставит эту серию давний соратник Крипке Филип Сгриккиа, до этого снявший первые две серии третьего сезона и по одной в двух предыдущих. Сценарий написал Дэвид Рид, автор второго и восьмого эпизодов третьего сезона. Называется серия «Отдел грязных трюков» (Department of Dirty Tricks).

В следующем сезоне покажут нарастающий конфликт «Пацанов» с Викторией Ньюман (Клаудия Думит). Кроме того, зрителей ждет расширение сюжетной линии Райана (Кэмерон Кроветти) и Хомулендера (Старр). Также нНе исключено возвращение Солдатика, о чем недавно намекал в сети Дженсен Эклс.

Учитывая производственный график, сатирический телекомикс вернется на сервис Amazon Prime Video не раньше осени 2023 года.