«Дом Дракона»: какие драконы фигурируют в сериале?

Сериал «Дом Дракона», являющийся приквелом «Игры престолов», стартовал сверхуспешно, захватив внимание более 20 миллионов зрителей. Шоу являет собой сагу о семье Таргариенов. Действие разворачивается за 200 лет до событий оригинального шоу.

Помимо новых персонажей, фанатам приходится запоминать и драконов, которые умерли к моменту событий «Игры престолов». Если у Дейнерис их было всего 3, то у ее предков в «Доме Дракона» — 17. Шоураннер Мигель Сапочник подтвердил, что 9 из них мы увидим уже в первом сезоне.

Одним из самых выдающихся созданий в новом сериале стал большой желтый дракон Сиракс, на котором ездит принцесса Рейнира Таргариен, нынешняя наследница Железного трона. Также зрителей познакомили с красночешуйчатым драконом Караксесом, который также известен как Кровавый Змей. Он наиболее предан опальному принцу Деймону Таргариену.

Хотя мы еще не встретили ни одного из других семи драконов, которые появятся в первом сезоне сериала, один из них может вот-вот вылупиться. Во второй серии показано, как Деймон украл, а потом вернул яйцо, первоначально предназначенное для покойного принца Бейлона. Скорее всего, это будет золотой дракон Солнечный Огонь, которого оседлает Эйгон Второй. Те, кто читал книги Джорджа Мартина, знают, что его связь с будущим всадником особенно важна.

Другие драконы, которых можно ожидать в течение сезона, — это Мелеис, красно-розовая дракониха, на которой ездит Рейнис Таргариен. Также в сюжете будут задействованы бронзовые монстры Вхагар и Вермитор, серебристо-серый дракон Морской Дым и темно-синий Тессарион.