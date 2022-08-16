Эзра Миллер признался, что страдает от серьезных проблем с психическим здоровьем

В заявлении, озвученном представителем актера, Эзра Миллер нарушил молчание о скандальном поведении, которым он отличается в течение последних лет. Своими неприемлемыми поступками Миллер навлек на себя массу юридических проблем. В частности, его обвиняют в физическом насилии и жестоком обращении. Миллер извинился за свои действия:

«Недавно пережив период сильного кризиса, я понял, что у меня серьезные проблемы с психическим здоровьем, и начал постоянное лечение. Я хочу извиниться перед всеми, кого встревожил и расстроил своим поведением. Я полон решимости выполнить необходимую работу, чтобы вернуться к здоровой, безопасной и продуктивной жизни».

Миллер сыграл Барри Аллена в «Лиге справедливости» (2017) и режиссерской версии этого фильма от Зака Снайдера (2021). Актер должен вернуться к этому образу в сольном фильме «Флэш».

Совсем недавно Миллеру было предъявлено обвинение в краже со взломом в Вермонте после того, как полиция штата расследовала инцидент, связанный с похищением нескольких бутылок алкоголя из дома, в котором не было хозяев. Актер попал в заголовки газет в 2020 году после того, как появилась запись, на которой он душил женщину возле бара в Исландии. Никаких обвинений тогда предъявлено не было. В этом году актера дважды арестовывали на Гавайях – за хулиганство и домогательства. В инцидентах на Гавайях Миллер не оспаривал ни одного пункта обвинения в мелком хулиганстве и заплатил штраф в размере 500 долларов и судебные издержки в размере 30 долларов. Обвинение в домогательствах было снято.

Серия скандалов превратилась в снежный ком проблем не только для Миллера, но и для Warner Bros. Discovery, которая наняла актера не только на роль в фильмах по комиксам DC, но и в «Фантастических тварях», спин-оффе «Гарри Поттера». Согласно инсайдерской информации, студия поддерживает решение Миллера обратиться за профессиональной помощью.

«Флэш» должен выйти в кинотеатрах 23 июня 2023 года и, как сообщается, станет ключевой точкой для дальнейшего развития киновселенной DC. В этой картине Бен Аффлек и Майкл Китон вернутся к ролям двух разных версий Бэтмена.