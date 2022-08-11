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Киноафиша Новости Работа над вторым сезоном сериала DC «Миротворец» идет по плану

Работа над вторым сезоном сериала DC «Миротворец» идет по плану

11 августа 2022 15:33
Работа над вторым сезоном сериала DC «Миротворец» идет по плану

У проектов Джеймса Ганна иммунитет от отмены.

После неожиданной отмены практически готовой «Бэтгёрл» и заявлений о переосмыслении текущего курса расширенной вселенной DC, многие начали переживать за будущее других анонсированных проектов HBO Max и, в частности, второго сезона «Миротворца».

Чтобы успокоить взбудораженных поклонников, режиссер-сценарист сериала Джеймс Ганн оперативно вышел на связь и успокоил фан-сообщество в своих соцсетях, лаконично отметив, что продолжению дерзкого телекомикса с Джоном Синой ничего не угрожает. Последнее, на самом деле, неудивительно, так как вышедший в начале этого года антигеройский боевик буквально сразу стал одним из наиболее популярных проектов в истории HBO Max.

Теперь оптимистичный комментарий режиссера подтвердили и в свежем материале The Hollywood Reporter. Согласно источникам сайта, Ганн разрабатывает для Warner Bros. Discovery сразу несколько проектов DC и все они имеют «твердую почву».

Давно известно, что планы Ганна не ограничиваются лишь одним «Миротворцем». Ранее появилась информация, что он выступит исполнительным продюсером шоу, посвященного Аманде Уоллер (Виола Дэвис). Над сценарием активно трудится соавтор телевизионных «Хранителей» Кристал Генри.

Что еще готовит фанатам режиссер «Отряда самоубийц: Миссия навылет», пока неизвестно, но в прессе неоднократно всплывали слухи о его возможном объединении с Марго Робби. Кроме того, на днях Идрис Эльба признался, что обсуждает некий крупный проект DC, что также может быть материалом Ганна.

В отличие от стартового сезона «Миротворца», где кинематографист был задействован как режиссер лишь частично, все эпизоды продолжения он собирается поставить самостоятельно. Ориентировочные премьерные сроки — конец 2023-го или начало 2024 года. В данный момент Ганн работает над сценарием новых серий.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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