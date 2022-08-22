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Netflix выпустил бонусную серию «Песочного человека

22 августа 2022 10:33
Netflix выпустил бонусную серию «Песочного человека

Эпизод состоит из двух историй.

В минувшую пятницу, спустя ровно две недели после релиза «Песочного человека», на сервисе Netflix внезапно появился бонусный одиннадцатый эпизод шоу, представляющий собой смесь из двух разных историй, основанных на новеллах Нила Геймана «Сон тысячи кошек» и «Каллиопа».

Первая история анимационная. В ней рассказывается о сиамской кошке, потерявшей веру в людей. После того как хозяин топит ее котят, она отправляется в мир грез, где встречается с Повелителем снов и тот с ней делится уникальным знанием, которое она потом пытается распространить по миру. Во втором сегменте речь идет о музе (Мелиссанти Махут), оказавшейся в заточении у известного драматурга (Артур Дарвилл). Исписавшийся автор выкупает ее у пожилого наставника (Дерек Джекоби) и вынуждает богиню стать его рабыней в надежде написать новый бестселлер, но вскоре подневольная призывает на помощь Морфея (Том Стёрридж).

В озвучении серии приняли участие Сандра О («Убивая Еву»), Рози Дэй («Игра престолов»), Дэвид Гяси («Интерстеллар»), Джеймс МакЭвой («Сплит»), подаривший голос Песочному человек в прошлогодней аудиопьесе, а также сам Гейман и звезды его «Благих знамений» Дэвид Теннант и Майкл Шин.

«Песочный человек» дебютировал на Netflix 5 августа и быстро пробился в лидеры по количеству просмотров. Хотя стрим-сервис пока еще не анонсировал второй сезон, творческая команда уже занимается его разработкой.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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