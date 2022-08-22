Элайджа Вуд получил роль во втором сезоне «Шершней»

Элайджа Вуд — очередное пополнение в актерском составе второго сезона «Шершней». В хитовом драматическом сериале Showtime актеру уготована роль Уолтера, преданного детектива-любителя, который бросит вызов Мисти (Кристина Риччи).

Ранее было объявлено, что Симона Кесселл сыграет взрослую Лотти, а Лорен Эмброуз сыграет взрослую Вэн. Кортни Итон и Лив Хьюсон, сыгравшие подростковые версии Лотти и Вэн соответственно, станут постоянными участницами сериала во втором сезоне.

«Шершни» — история о команде талантливых школьниц-футболисток, которые выжили после авиакатастрофы, оказавшись вдали от цивилизации среди дремучих североамериканских лесов. В сериале показан их регресс от успешного, хоть и проблематичного коллектива к состоянию дикого клана. Параллельно в сериале изображаются события, произошедшие спустя 25 лет после авиакатастрофы, когда жизни главных героин снова пересекаются. Разумеется, события прошлого по-прежнему дают о себе знать.

Первый сезон «Шершней» был номинирован на семь премий «Эмми», в том числе за лучший драматический сериал, лучшую женскую роль и лучшую женскую роль второго плана.