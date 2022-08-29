Второй шанс: 7 новых фильмов о возвращении в прошлое

Одержимость кинематографистов временем понятна и естественна, ведь они, в отличие от реальной жизни, могут манипулировать им как хотят.

Их герои отправляются назад, чтобы исправить ошибки, а может быть, и кого-то спасти. Они погружаются в прошлое в попытке найти ответы на мучительные вопросы. Они иногда без видимых на то причин оказываются во временной петле, обреченные на разные лады проживать всего лишь один отрывок прошлого. Примеры этих сюжетов из последних лет — в нашей подборке.

В кино с 1 сентября!

Детский фильм Виктории Фанасютиной снят по книге Виктории Ледерман и рассказывает приключенческую историю о компании подростков, которые отправляются на экскурсию. Один из них неосмотрительно рисует мелом на древней стене майя пару чисел, что приводит к неожиданным последствиям: время начинает идти обратно. Теперь компании ребят придется заново пережить прошедшие дни и попытаться запустить время в правильном направлении. На фестивале «Окно в Европу» зрители отдали поучительной картине третье место в специальном конкурсе, а теперь она добралась и до широкого проката в наших кинотеатрах.

Календарь ма(й)я

В солнечном Палм-Спрингс играют свадьбу. Каждый день. Одну и ту же. Все дело в том, что Найлз попал во временную петлю, и каждый раз он просыпается с той же датой на календаре и по привычке идет на чужую свадьбу. Однако однажды в его дне сурка появляется апдейт — девушка. Она, однако, намерена сделать все, чтобы найти выход из вновь и вновь повторяющегося прошлого. Но так ли хочет расставаться с ней Найлз? Действительно остроумный ромком с Кристин Миллиоти и Энди Сэмбергом очень удачно собрал в мировом прокате и полюбился критикам.

Зависнуть в Палм-Спрингс

Элли переезжает в Лондон. Днем она учится в модном колледже, вечером работает в баре, а ночью сон уносит ее в прошлое, в свингующий Лондон 60-х. Там, среди афиш старого «Джеймса Бонда», элегантных мужчин и гипнотизирующих зеркал, она встречает Сэнди, эффектную блондинку, которой угрожает опасность. Наяву, вернувшись в свое время, Элли пытается выяснить, как помочь девушке из сновидений. Эдгар Райт («Скотт Пилигрим против всех») берет разгон и из легкого триллера приводит своих героинь в исполнении Томасин МакКензи и Ани Тейлор-Джой в залитый неоном хоррор.

Прошлой ночью в Сохо

Деннис и Стив, работая в скорой помощи, все чаще попадают на вызовы, связанные с новым препаратом «Синкроник». Люди, принявшие его, перемещаются в прошлое. Среди тех, кто не вернулся из трипа, оказывается дочь Денниса Брианна. Тогда его друг Стив, скупив оставшиеся дозы препарата, отправляется на ее поиски и попадает в самые разные исторические эпохи. Психоделический триллер Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда, которые начинали с бюджетных картин, а затем пришли в Marvel и завоевали зрителя сериалами «Локи» и «Лунный рыцарь».

Грань времени

Из антиутопичного 2050-го Адам Рид направляется в 2018 год, где он хочет отыскать жену Лору, погибшую на специальной миссии. Однако из-за неполадок в корабле ему приходится приземлиться в 2022-м. По случайности путешественник встречает себя же в возрасте двенадцати лет и просит ему помочь. Фильм с Райаном Рейнольдсом в главной роли стал одним из самых просматриваемых проектов Netflix этого года. Режиссер Шон Леви после такого коммерческого успеха готовится снимать «Дэдпул-3», снова с любимым актером Рейнольдсом.

Проект Адам

Подростковый сай-фай знакомит с Си Джей и Себастьяном, которые изобретают машину времени. После того как брата Си Джей Келвина по недоразумению убивает полицейский, сестра отправляется в прошлое, чтобы предотвратить потерю близкого. Продюсером картины выступил Спайк Ли («Черный клановец»). Интересно, что фильм был снят еще до всплеска движения BLM, когда трагически погиб Джордж Флойд.

Увидимся вчера

Детектив от продюсеров прорывного «Прочь » про не совсем перемещения в прошлое, но со связью времен через телефонные звонки. Джеку звонит его племянница Эшли и просит о помощи. Он не успевает приехать к ней вовремя — девочка и ее семья погибают от рук маньяка. Однако все неизвестным образом повторяется вновь, и Джек в настоящем пытается найти убийцу, общаясь с племянницей из прошлого, которую вот-вот настигнет несчастье. Главную роль сыграла Сторм Рейд, известная по роли сестры Рут в сериале «Эйфория ».