Сверхъестественные узы: появился очередной трейлер сериала «Винчестеры»

Кабельный канал The CW представил свежий 40-секундный трейлер сериала «Винчестеры», где уже показанные ранее кадры перемешаны с новыми сценами, в которых отважные главные герои в исполнении Дрэйка Роджера и Мэг Доннелли успешно сражаются с различными мистическими сущностями. Приквел «Сверхъестественного» стартует 11 октября.

В многосерийной мистической экшен-драме от исполнительного продюсера Дженсена Эклса и сценариста оригинального сериала Робби Томпсона осветят нерассказанную историю знакомства родителей Сэма (Джаред Падалеки) и Дина (Эклс). В центре сюжета окажется вернувшийся с войны во Вьетнаме Джон Винчестер (Роджер), пытающийся выяснить подробности прошлого своего покойного отца. В ходе поисков он знакомится с молодой, но уже довольно опытной охотницей за демонами Мэри (Мэг Доннелли), чьи призраки прошлого также не дают ей покоя. Вскоре у пары зарождаются друг к другу сильные чувства — так начинается их эпическая любовная история и насыщенные приключения.

Эклс в «Винчестерах» выступит в качестве рассказчика и сыграет эпизодическую роль. В остальном касте заняты Нида Хуршид, Деметрия МакКинни, Джоджо Флейтес, Бьянка Кэйлик и Билли Слотер.