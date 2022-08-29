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Киноафиша Новости Сериал «Наследие»: где проходили съемки и кто сыграл главные роли

Сериал «Наследие»: где проходили съемки и кто сыграл главные роли

29 августа 2022 12:56
Сериал «Наследие»: где проходили съемки и кто сыграл главные роли

Работа велась в очень непростых условиях.

28 июля на сервисе PREMIER состоялась премьера сериала «Наследие». Он повествует о последствиях глобальной экологической катастрофы и неизвестной болезни, охватившей весь мир. Человечество начало вымирать, поэтому было решено запустить проект «Наследие». Спустя 100 лет после катастрофы группа подростков, воспитанных в искусственных условиях, просыпается от криогенного сна и выходит в новый мир. Они быстро захватывают власть и начинают жить по своим правилам.

Режиссером проекта выступил Алексей Голубев. Он в первую очередь известен своими работами над крупными музыкальными клипами для Димы Билана, Полины Гагариной, Ольги Бузовой и т.д. Он снял уже больше 300 роликов за свою карьеру.

Главные роли в сериале исполнили Алексей Серебряков, Давид Ниамеди, Федор Гамалея, Ольга Макеева и другие. Создатели проекта сконцентрировались на раскрытии талантов молодых актеров.

Съемки «Наследия» проходили в Абхазии. Среди гор съемочная команда нашла заброшенный город, отлично подошедший для жанра антиутопии. Сцены, разворачивающиеся в условии дикой природы, снимали на прилегающих территориях. По словам членов актерского состава, им не приходилось играть чувство опасности, потому что обстоятельства естественным образом внушали ощущение страха. Например, специальные люди защищали съемочную группу от нападок волков и медведей.

Фото: PREMIER
Юрий Липский
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