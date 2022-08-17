Светлана Устинова: лучшие фильмы и сериалы при участии актрисы

Светлана Устинова встала на творческий путь только во время студенчества. До этого она училась на финансиста. Помимо работы в кино, она играет в театре. Например, Устинова поучаствовала в нашумевшей постановке «Чайка» Оскараса Коршуноваса. Вспомним самые примечательные роли к карьере актрисы.

«Бумер: Фильм второй» (2006)

Еще когда Устинова училась на финансиста, она познакомилась с Петром Бусловым. Режиссер известен своим свободным подходам к съемкам — для него талант и фактурность актеров важнее их опыта. Так девушка получила свою первую заметную роль, причем сразу в продолжении культового фильма «Бумер».

«Хардкор» (2016)

Устиновой на протяжении карьеры свойственно работать с необычными режиссерами. Так, девушка снялась в «Хардкоре» Ильи Найшуллера. Несмотря на эпизодическую роль доминатрикс, Устинова приняла участие в необычном проекте, где снялись Шарлто Копли, Тим Рот и Данила Козловский. Позже этот фильм открыл молодому режиссеру возможность снять в Голливуде боевик «Никто» с Бобом Оденкерком.

«Блокбастер» (2017)

Череду интересных режиссеров в карьере Устиновой продолжил Роман Волобуев, у которого она снялась в криминальной комедии «Блокбастер». Вместе с девушкой в фильме сыграли Аня Чиповская, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Михаил Ефремов и другие. Лента, за создание которой, кажется, все участники взялись веселья ради, не претендовала на широкую популярность и награды. Тем не менее фильм получил специальный приз жюри «Кинотавра» за новый уровень жанрового кино.

«Магомаев» (2020)

В этом сериале о жизни одного из главных вокалистов СССР Устинова исполнила роль его гражданской жены Лики. История разгоревшейся любви Муслима Магомаева и оперной певицы Тамары Синявской получила теплые отзывы от зрителей.

«Метод» (2015-2021)

Во втором сезоне знаменитого сериала Устинова сыграла Катю — снайпершу, которая убивает бесчестных женихов. Ее героиня необычайно важна для сюжета сезона. Во-первых, ради ее поимки Меглина возвращают к работе с полицией, во-вторых, именно с ее появления создатели начали использовать арки с эпизодическими маньяками, которые развиваются на протяжении не одной серии, а двух.