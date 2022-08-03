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Киноафиша Новости Конор Макгрегор дебютирует в кино, сыграв с Джейком Джилленхолом в ремейке «Дома у дороги»

Конор Макгрегор дебютирует в кино, сыграв с Джейком Джилленхолом в ремейке «Дома у дороги»

3 августа 2022 22:40
Конор Макгрегор дебютирует в кино, сыграв с Джейком Джилленхолом в ремейке «Дома у дороги»

Задатки шоумена должны помочь Макгрегору освоиться в новом деле.

Знаменитый боец UFC Конор Макгрегор попробует себя в качестве киноактера, снявшись вместе с Джейком Джилленхолом в боевике «Дом у дороги» – об этом сообщает Deadline. Также в актерский состав фильма вошли Билли Магнуссен, Даниэла Мелшиор, Лукас Гейдж и другие. Режиссерское кресло проекта занял Даг Лайман, сценарий написали Энтони Багароцци и Чарльз Мондри.

«Дом у дороги» станет переосмыслением одноименного культового фильма 1989 года во главе с Патриком Суэйзи. Главным героем ремейка станет бывший боец смешанных единоборств (Джилленхол), который нанимается вышибалой в беспокойный придорожный бар на архипелаге Флорида-Кис. Вскоре мужчина осознает, что в этом тропическом рае все оказывается не тем, чем кажется.

Пока неизвестно, какая именно роль досталась Макгрегору, но Deadline со ссылкой на свои источники утверждает, что он сыграет оригинального персонажа, а не самого себя. По данным инсайдеров, голливудские студии и раньше связывались с Макгрегором на предмет потенциального сотрудничества, но он не спешил начинать кинокарьеру, дожидаясь подходящего предложения. Когда Макгрегор узнал, что в его услугах заинтересованы создатели ремейка «Дома у дороги», он посмотрел оригинальный фильм, который ему очень понравился.

Производством нового «Дома у дороги» занимается компания Amazon. Съемки начнутся в этом месяце в Доминиканской республике.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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