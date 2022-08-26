Россияне выбрали самого сексуального актера и любимый жанр кино

В августе 2022 года сервис PREMIER провел онлайн-опрос среди зрителей по нескольким пунктам, связанным с кино и сериалами. Ответы дали 2000 россиян. Стриминговая платформа поделилась результатами.

В ответе на вопрос, кого жители нашей страны считают самым сексуальным российским актером, большинство назвали Данилу Козловского (более 60%). На втором месте оказался ветеран подобных списков Гоша Куценко (14%). Третье место занял Юра Борисов (8%). Он снимался в сериалах «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Эпидемия-2», а также сыграл ведущие роли в фестивальных фильмах «Купе номер 6» и «Капитан Волконогов бежал».

Что касается жанров, то больше всего россияне любят комедии (более 40% опрошенных). На втором месте у женщин — мелодрамы, у мужчин — детективы (более 20% в обоих случаях).

Абсолютное большинство зрителей хотели бы сняться в кино — 90% женщин и 72% мужчин соответственно. При этом 20% женщин считают, что могли бы предложить оригинальную идею для сериала. Среди мужчин это количество чуть меньше — 16%.

Рассуждая о зарплатах, 40% опрошенных считают, что актеры зарабатывают от 1 до 10 миллионов рублей. За большие суммы проголосовали 27%, за меньшие — 33%.

Комментировать сериалы оба пола любят примерно одинаково: 55% — мужчины, 45% — женщины.