Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Преступления будущего" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Россияне выбрали самого сексуального актера и любимый жанр кино

Россияне выбрали самого сексуального актера и любимый жанр кино

26 августа 2022 16:49
Россияне выбрали самого сексуального актера и любимый жанр кино

Подробной статистикой зрительских предпочтений поделился сервис PREMIER.

В августе 2022 года сервис PREMIER провел онлайн-опрос среди зрителей по нескольким пунктам, связанным с кино и сериалами. Ответы дали 2000 россиян. Стриминговая платформа поделилась результатами.

В ответе на вопрос, кого жители нашей страны считают самым сексуальным российским актером, большинство назвали Данилу Козловского (более 60%). На втором месте оказался ветеран подобных списков Гоша Куценко (14%). Третье место занял Юра Борисов (8%). Он снимался в сериалах «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Эпидемия-2», а также сыграл ведущие роли в фестивальных фильмах «Купе номер 6» и «Капитан Волконогов бежал».

Что касается жанров, то больше всего россияне любят комедии (более 40% опрошенных). На втором месте у женщин — мелодрамы, у мужчин — детективы (более 20% в обоих случаях).

Абсолютное большинство зрителей хотели бы сняться в кино — 90% женщин и 72% мужчин соответственно. При этом 20% женщин считают, что могли бы предложить оригинальную идею для сериала. Среди мужчин это количество чуть меньше — 16%.

Рассуждая о зарплатах, 40% опрошенных считают, что актеры зарабатывают от 1 до 10 миллионов рублей. За большие суммы проголосовали 27%, за меньшие — 33%.

Комментировать сериалы оба пола любят примерно одинаково: 55% — мужчины, 45% — женщины.

Фото: Кино-Театр.ру
Юрий Липский
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Что посмотреть на выходных: Том Круз, стильный хоррор от создателя «‎Прочь»‎ и другие новинки этой недели Что посмотреть на выходных: Том Круз, стильный хоррор от создателя «‎Прочь»‎ и другие новинки этой недели Читать далее 26 августа 2022
Тест: на какой ситком похожа твоя жизнь? Тест: на какой ситком похожа твоя жизнь? Читать далее 27 августа 2022
7 лучших фильмов ужасов первой половины 2022 года 7 лучших фильмов ужасов первой половины 2022 года Читать далее 26 августа 2022
8 прекрасных фильмов про отношения, которые могут заменить сеанс у психолога 8 прекрасных фильмов про отношения, которые могут заменить сеанс у психолога Читать далее 26 августа 2022
Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях Читать далее 24 августа 2022
Вы не поверите: 7 неожиданных романов Голливуда, о которых никто не знал Вы не поверите: 7 неожиданных романов Голливуда, о которых никто не знал Читать далее 25 августа 2022
Не только «‎Игра Престолов»‎: 7 популярных сериалов, финал которых всех разочаровал Не только «‎Игра Престолов»‎: 7 популярных сериалов, финал которых всех разочаровал Читать далее 27 августа 2022
Ярко и со вкусом: рассказываем, как прошел X фестиваль короткометражного кино «‎Короче»‎ Ярко и со вкусом: рассказываем, как прошел X фестиваль короткометражного кино «‎Короче»‎ Читать далее 24 августа 2022
10 сериалов, которые изменят ваше представление о турецком кинематографе 10 сериалов, которые изменят ваше представление о турецком кинематографе Читать далее 27 августа 2022
Гид для тех, кто ничего не понял после просмотра первой серии «Дома дракона» Гид для тех, кто ничего не понял после просмотра первой серии «Дома дракона» Читать далее 24 августа 2022
Related video