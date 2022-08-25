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Киноафиша Новости Студия Warner Bros перенесла релиз «Аквамена 2» и «Шазама! 2»

Студия Warner Bros перенесла релиз «Аквамена 2» и «Шазама! 2»

25 августа 2022 11:39
Студия Warner Bros перенесла релиз «Аквамена 2» и «Шазама! 2»

Одному из фильмов придется соревноваться в прокате «Аватаром 2».

Компания Warner Bros. внесла несколько изменений в свои релизы, намеченные на 2023 год. Прежде всего, фильму Джеймса Вана «Аквамен и потерянное королевство» требуется больше времени на постпродакшн, поэтому он переносится с 17 марта на 25 декабря. Первый «Аквамен» был также выпущен на католическое Рождество 2018 года. Он до сих пор остается одним из двух фильмов DC, собравших $1 млрд, наряду с «Джокером» Тодда Филлипса.

Чтобы заполнить пробел в расписании, «Шазам! Ярость богов» Дэвида Ф. Сандберга займет старую дату «Аквамена 2». В этом году «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном отлично показал себя, выйдя весной, а не летом.

Примечательно, что новая дата позволит «Шазаму! Ярость богов» получить доступ к экранам IMAX, которые иначе бы полностью заняли Disney с фильмом «Аватар: Путь воды». Напомним, сиквел франшизы Джеймса Кэмерона выходит 14 декабря.

Вместе с тем руководство Warner Bros. Discovery следует новой стратегии, отдавая предпочтение выпуску своих фильмов в кинотеатрах. Так, две картины, изначально предназначенные для HBO Max, сначала выйдут эксклюзивно на больших экранах. Это ремейк комедии 1990 года «Домашняя вечеринка» и «Восстание зловещих мертвецов» — пятый фильм франшизы «Зловещие мертвецы».

Фото: Warner Bros.
Юрий Липский
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