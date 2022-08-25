Вы не поверите: 7 неожиданных романов Голливуда, о которых никто не знал

Личная жизнь звезд не всегда так публична, красива и прозрачна, как пытаются внушить зрителям таблоиды. Конечно, многие романы между знаменитостями моментально становятся народным достоянием и годами обсуждаются в различных ток-шоу. Но есть и те голливудские актеры, которые не стремятся афишировать свои отношения. Киноафиша собрала несколько самых необычных пар Голливуда, о любви которых знали лишь единицы.

Звезда фильма «Дневник Бриджит Джонс » и один из самых завидных голливудских холостяков познакомились много лет назад. Они дружили еще до брака Купера с актрисой Дженнифер Эспозито . Однако именно его разрыв с первой супругой стал неожиданным толчком для сближения звезд. Рене и Брэдли по-новому взглянули друг на друга в 2009 году, но старались держаться подальше от папарацци. В итоге они провстречались два года и расстались в 2011-м. Пара не стала оглашать как подробностей своего романа, так и причин разрыва. Однако ясно одно: знаменитости разошлись друзьями. В 2020 году они встретились на церемонии вручения «Оскара», поприветствовали друг друга теплыми объятиями и даже попозировали вместе для СМИ.

Рене Зеллвегер и Брэдли Купер в фильме «‎Дело №39»‎

В 2008 году на шоу Опры Уинфри американская поп-звезда и икона стиля Шер сделала шокирующее признание. Оказывается, в далеком 1985 году она провела несколько незабываемых ночей с Томом Крузом. Самой звезде тогда было уже 39 лет, а юному красавчику-актеру – всего 23. Они познакомились на свадьбе Мадонны и Шона Пенна, после чего еще раз пересеклись на официальной встрече в Белом доме. Затем между ними вспыхнула бурная страсть, и женщина даже прожила какое-то время в квартире Тома. Она признается, что он был «чудесным стеснительным мальчиком, у которого совсем не было денег». Однако, по словам Шер, с годами он стал совсем другим человеком. В частности, она совершенно не одобряет его увлечение сайентологией.

Том Круз и Шер

Эта странная пара впервые встретилась на съемках фильма «Любовь по правилам... и без » в 2003 году. Они сыграли влюбленных, однако в реальность это чувство воплотилось лишь спустя два года, в 2005-м. Когда газета Daily Mail впервые сообщила, что между знаменитостями начался роман, и Дайан, и Киану отрицали этот слух. Однако вскоре Китон мельком обмолвилась, что Ривз «любит женщин постарше» и она «собирается выйти за него замуж». Но официальная помолвка так и не состоялась, а актеры продолжают общаться и даже дружески подшучивать друг над другом до сих пор. Едва ли кто-то может с уверенностью ответить, был ли их роман настоящим или тоже «шуточным».

Дайан Китон и Киану Ривз на вручении премии «‎Оскар»‎ в 2020 году

Темнокожая красавица-модель без памяти влюбилась в зрелого и знаменитого мужчину, когда ей было всего 19. Несмотря на огромную разницу в возрасте (сам Де Ниро тогда приближался к пятидесятилетию), между звездами сразу возникло взаимопонимание и нежность. Оба хотели создать настоящую семью, и Наоми даже была готова пожертвовать карьерой ради материнства. Но союз продержался всего год: видимо, девушка оказалась не готова к такому шагу. В итоге Роберт побывал в двух браках с другими женщинами и стал отцом шестерых детей, а Наоми отказалась от идеи стать примерной домохозяйкой.

Роберт Де Ниро и Наоми Кэмпбэлл

Еще один загадочный роман 90-х, о котором мир узнал лишь спустя годы. Мелисса тогда снималась во всемирно известном подростковом ситкоме по комиксам о «Сабрине – маленькой ведьме». Она была одной из самых востребованных сериальных актрис десятилетия. А вот будущий голливудский секс-символ Райан еще не обладал известностью, а лишь начинал свой актерский путь с ролей второго плана. И все же уже тогда он был настолько обаятелен, что Мелисса изменила с ним своему тогдашнему парню Джеймсу. Влюбленные тайно проводили время вместе на студии. Актриса вспоминает, что Райан уделял ей много внимания и заставлял ее «чувствовать себя особенной». Но, по-видимому, они просто оказались не созданы друг для друга.

Райан Рейнольдс и Мелисса Джоан Харт в сериале «‎Сабрина маленькая ведьма»‎

Даже актриса, режиссер и фотомодель Люси Лью со сногсшибательной восточной внешностью не смогла устоять перед чарами знаменитого сердцееда. Джордж Клуни всегда умел ухаживать за женщинами, и красавица сдалась после того, как он сыграл ей на рояле тему из «Касабланки». Влюбленных несколько раз видели вместе в интимной обстановке в 2001 году. Вероятно, развитию отношений помешала слишком значительная разница в интересах и образе жизни… ну или то, что параллельно Клуни покорял звезду «Отчаянных домохозяек» Тери Хатчер.

Джордж Клуни и Люси Лью

Роман Робертс и Перри завязался прямо на съемочной площадке легендарного ситкома «Друзья ». Джулия снялась в нескольких эпизодах в качестве приглашенной знаменитости и с первого взгляда запала в сердце впечатлительного «Чендлера». На тот момент мужчина уже мог мечтать о такой звездной женщине, ведь он и сам благодаря сериалу недавно взошел на голливудский олимп. Он умудрился не только влюбить в себя Джулию, но и первым с ней расстаться спустя без малого год бесперспективных отношений. Правда, это решение далось нелегко и самому Мэттью. Его успокаивала подруга по съемкам Дженнифер Энистон, из-за чего у той началась негласная холодная война с Джулией, затянувшаяся на 15 лет. Сегодня Перри все еще не женат, да и многочисленные проблемы со здоровьем, к сожалению, не способствуют его личной жизни.