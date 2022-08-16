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Канал ТНТ анонсировал девятый сезон «Реальных пацанов»

16 августа 2022 16:44
Канал ТНТ анонсировал девятый сезон «Реальных пацанов»

Новые серии начнут выходить уже в этом месяце.

Народный отечественный сериал «Реальные пацаны» возвращается на малые экраны. Премьера девятого сезона многосерийной комедии о злободневных буднях Коляна и его простых уличных приятелей состоится на канале «ТНТ» уже в конце этого месяца, а именно — 29 августа.

В свежих сериях возмужавший и слегка потрепанный главный герой в исполнении Николая Наумова попытается переосмыслить свою жизнь. Для этого он вернется в старую квартиру в Перми с возвышенной целью — написать автобиографию под говорящим названием «Последний реальный пацан». Все это, разумеется, будет сопровождаться юмором и классическими видеодневниками.

В числе актеров нового сезона заявлены Владимир Селиванов, Марина Федункив, Валентина Мазунина и Зоя Бербер, отметившая неугасающую актуальность сериала:

«Наша история была актуальна во времена первого сезона, остается она актуальной и сейчас. Мы с вами выросли и поменялись, а жизнь остается прежней. То, что обсуждалось в первых сезонах, до сих пор важно и злободневно».

За постановку отвечает Жанна Кадникова. Сценарием вместе с ней занимались Владимир Морозов, Дмитрий Ковалев, Антон Зайцев, Александр Синегузов и Денис Шенин.

Фото: ТНТ
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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