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Киноафиша Новости Во Франции собираются перезапустить «Фантомаса»

Во Франции собираются перезапустить «Фантомаса»

11 августа 2022 12:21
Во Франции собираются перезапустить «Фантомаса»

В рамках знаменитой франшизы будут сняты фильм и сериал.

Как передает Variety, продюсер Вассим Беджи («Черный ящик») приобрел права на экранизацию детективных романов о многоликом злодее Фантомасе. Персонаж появился в 1911 году. С тех пор ему были посвящены 43 книги, серия комиксов, радио-шоу, сериал и несколько фильмов. Наравне с Арсеном Люпеном это один из главных персонажей современной французской культуры.

На большом экране Фантомас дебютировал в 1913 году в серии немых фильмов, которые снял Луи Фейад. В 1964 году Фантомас стал главным злодеем в комедийной трилогии во главе с Жаном Маре и Луи де Фюнесом. Именно эти фильмы открыли Фантомаса для нового поколения зрителей. В 1980 году Клод Шаброль и Хуан Луис Бунюэль выпустили о персонаже мини-сериал.

Беджи планирует вернуться к мрачным корням Фантомаса. Ожидается, что новое киновоплощение знаменитого героя станет одним из самых амбициозных французских проектов за последнее время.

Надежды на проект о Фантомасе подкреплены успехом сериала об Арсене Люпене. Главную роль в нем исполняет Омар Си. Он прославился своей игрой в фильме «1+1» и стал первым темнокожим лауреатом национальной французской премии «Сезар» за лучшую роль. «Люпен» стал одним из самых просматриваемых неанглоязычных продуктов Netflix. Шоу уже продлено на третий сезон.

Фото: MUBI
Юрий Липский
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