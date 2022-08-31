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Киноафиша Новости Николас Кейдж сыграет в комедии студии A24 «Сценарий мечты»

Николас Кейдж сыграет в комедии студии A24 «Сценарий мечты»

31 августа 2022 10:40
Николас Кейдж сыграет в комедии студии A24 «Сценарий мечты»

Продюсером проекта значится Ари Астер.

Как сообщает Deadline, Николас Кейдж исполнит ведущую роль в комедийном фильме «Сценарий мечты» (Dream Scenario), продюсером которой выступит Ари Астер, режиссер «возвышенных» хорроров «Реинкарнация» и «Солнцестояние». Производство картины курирует знаменитая инди-студия A24.

О сюжете «Сценария мечты» на данный момент никакой информации нет. Фильм по собственному сценарию снимет Кристоффер Боргли, чей режиссерский дебют «Тошнит от себя» был показан на Каннском кинофестивале в этом году.

«Сценарий мечты» станет уже четвертым совместным проектом Астера и А24 после фильмов «Реинкарнация», «Солнцестояние» и «Бульвар Разочарования». Премьера последнего, как сообщается, состоится в 2023 году. Актерский состав данной картины Хоакина Феникса, Натана Лейна, Пэтти Люпон, Эми Райан и Паркер Поузи.

После метакомедии «Невыносимая тяжесть огромного таланта», в которой Кейдж сыграл пародию на самого себя и свою карьеру актер снялся в вестерне «Перекресток мясника», премьера которого состоится на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре. В следующем году Кейдж вновь предстанет в комедийном амплуа — в фильме «Ренфилд» он сыграл графа Дракулу. В касте также задействованы Николас Холт и Аквафина.

Фото: Legion-Media
Юрий Липский
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