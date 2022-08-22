Почему «Лучше звоните Солу» не получит седьмой сезон?

После шести сезонов сериал «Лучше звоните Солу» подошел к концу, но мноих фанатов волнует вопрос, стоит ли ждать продолжения или еще одного спин-оффа «Во все тяжкие». «Лучше звоните Солу» повевствует о скользком, но благонамеренном адвокате Джимми МакГилле, который медленно превращается в свое криминальное альтер-эго — Сола Гудмана. Перед премьерой зрители не были уверены, сможет ли приквел соответствовать оригиналу, но шоу превосходило все ожидания вплоть до идеального финала. Так почему же нам не стоит ждать седьмой сезон?

Во-первых, «Лучше звоните Солу» уже нагнал «Во все тяжкие» по хронологии, и превращение Джимми в Сола завершено. Более того, в сериале показали, что случилось с героем и после событий оригинального шоу.

В июне этого года Дэн Макдермотт, президент отдела развлечений и AMC Studios, объяснил, что дверь для дальнейших спин-оффов всегда открыта:

«Я могу сказать вам, что если бы я мог сделать что-нибудь, чтобы побудить Винса и Питера продолжать работать над этой вселенной, я бы сделал это», — сказал он в интервью Variety.

Шоураннер Винс Гиллиган объяснил, что, хотя еще есть варианты для спин-оффов, сейчас его внимание сосредоточено на создании чего-то нового.

«Не называя имен, я оглядываюсь на некоторые миры, вселенные, истории, которые мне нравятся, будь то телевидение или в кино. И я думаю, что есть определенный момент, и его трудно определить, когда вы сделали слишком много в одной вселенной. Да, я мог бы сделать больше, и, может быть, когда-нибудь я сделаю. Особенно если я потерплю неудачу во всем, что будет дальше. Тогда я приползу обратно».

Таким образом, оптимистичным фанатам в любом случае придется запастись терпением, чтобы увидеть еще что-то из вселенной «Во все тяжкие». Скорее всего, однако, ждать этого не стоит.