Джоан Роулинг объяснила свое отсутствие в спецвыпуске «Гарри Поттер 20 лет спустя»

После выхода спецвыпуска «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», который являет собой ностальгическую встречу актеров из фильмов про Гарри Поттера, самой обсуждаемой темой в сети стало не то, что показали на экране, а отсутствие среди приглашенных лиц писательницы Джоан Роулинг. По данному поводу в сети циркулировало множество слухов, но большинство связывали это со ставшими скандальными комментариями Роулинг о трансгендерах.

Сейчас репутация Роулинг более-менее восстановилась, в свете чего она прокомментировала ситуацию. В недавнем разговоре с ведущим Грэмом Нортоном она объяснила свое отсутствие обычным нежеланием, отметив, что никто ее насильно не исключал, напротив — ее звали в качестве гостя:

«Меня приглашали принять участие в спецвыпуске, но я решила, что не хочу этого делать. Просто я посчитала, что речь в данном случае пойдет больше о фильмах, нежели о книгах, и так оно, по сути, и было — именно этому была посвящена годовщина. Никто не говорил мне, что я не должна принимать участие. Напротив, меня упрашивали, но я решила отказаться».

Некоторые звезды франшизы, включая Дэниэла Рэдклиффа и Эмму Уотсон, не разделяют взгляды Роулинг касательно темы трансгендеров, но в своих заявлениях они всегда ограничивались деликатными высказываниями.

Полуторачасовой спецвыпуск «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» вышел на сервисе HBO Max 1 января нынешнего года.