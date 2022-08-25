Сериал «Сообщество» получит продолжение в формате полнометражного фильма

Выйдя в 2009 году, сериал «Сообщество» стал поп-культурным феноменом. Именно через это шоу публика познакомилась с удивительным воображением Дэна Хармона, который позже стал соавтором «Рика и Морти». «Сообщество» представляет собой метамодернистский взгляд на ситкомы, телевидение и киноиндустрию в целом.

В одном из эпизодов Хармон, говоря через своих персонажей, выразил формулу успеха любого шоу: «Шесть сезонов и фильм!» Таким образом шоураннер обозначил свои планы на вселенную «Сообщества».

Стоить ли говорить, что нестандартный ситком Хармона боролся за каждый год в эфире? Сериалу даже пришлось сменить площадку, чтобы получить заветный шестой сезон. С этого момента фанаты ждут фильм.

«У нас есть план», — сказал Хармон изданию Newsweek. «Есть продукт, собранный и представленный миру. Вот насколько это реально».

Однако Хармон не решается раздражать фанатов, добавив:

«Вероятно, этого достаточно, чтобы разозлить людей, если через год ничего не случится. Мои слова не значат, что фильм выйдет завтра. Это значит, что он обязательно будет. Да, это определенно произойдет, но это может случиться через год или через восемь лет. Так работает индустрия, особенно в условиях пандемии. С точки зрения фаната это похоже на психологическую пытку. Это как обращаться к детям на заднем сиденье машины, спрашивая: «Кто хочет в «Макдоналдс»?» И просто продолжать ехать дальше. Я не хочу быть виноватым в этом неприятном чувстве. Просто иногда производство занимает очень много времени».

Хотя фильм еще не получил зеленый свет, Хармон уверен, что полнометражное «Сообщество» — вопрос времени. Во время виртуального воссоединения через Zoom в 2020 году весь актерский состав, включая крайне занятого Дональда Гловера, подтвердил свою заинтересованность в создании фильма.