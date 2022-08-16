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Киноафиша Новости Десятая часть «Пилы» получила дату релиза

Десятая часть «Пилы» получила дату релиза

16 августа 2022 11:10
Десятая часть «Пилы» получила дату релиза

В режиссерское кресло вернется любимец фанатов.

Компании Lionsgate и Twisted Pictures объявили, что новая часть знаменитой хоррор-франшизы «Пила» выйдет 27 октября 2023 года. Это будет уже десятый фильм об изобретательном маньяке и его смертоносных ловушках.

Режиссером ленты станет Кевин Гротерт, режиссер «Пилы 6» (2009) и «Пилы: Последняя глава» (2010). Он также был монтажером всех остальных частей серии, кроме недавней «Пила: Спираль» (2020). Гротерт является любимцем фанатов франшизы, многим из которых нравятся его работы над двумя частями в качестве постановщика. Помимо фильмов «Пила», он также снял полнометражные фильмы «Джезабель» с Сарой Снук и «Видения» с Айлой Фишер.

Сюжет новой части держится в секрете, но создатели обещают, что фильм захватит «сердца и другие части тел фанатов — с совершенно новыми хитроумными ловушками и новой загадкой, которую нужно разгадать».

Продюсеры франшизы Марк Бург и Орен Каулс заявили:

«Мы прислушались к просьбам фанатов и усердно работаем над созданием фильма, который понравится как поклонникам «Пилы», так и любителям фильмов ужасов в принципе. Частью этого является передача управления Кевину Гротерту, режиссеру «Пилы 6», которая до сих пор остается одним из любимых фильмов фанатов во всей серии. Более подробная информация будет раскрыта в ближайшее время».

Начиная с 2004 года, когда вышел первый фильм, картины серии «Пила» собрали в прокате немалую сумму. Второй фильм, в котором снялся Донни Уолберг, стал самым коммерчески успешным, собрав более $147 млн долларов по всему миру. Последняя же часть серии — «Пила: Спираль» — не снискала успеха ни в прокате, ни среди критиков.

Фото: Lionsgate
Юрий Липский
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