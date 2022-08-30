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Киноафиша Новости Канал The CW меняет стратегию: меньше подростковых драм, больше ситкомов и процедуралов

Канал The CW меняет стратегию: меньше подростковых драм, больше ситкомов и процедуралов

30 августа 2022 16:15
Канал The CW меняет стратегию: меньше подростковых драм, больше ситкомов и процедуралов

Новый подход должден помочь каналу вернуть деньги.

Ранее в этом году американский канал The CW был куплен компанией Nextar. К слиянию привели долги канала, который тратил на производство оригинального контента больше, чем зарабатывал. Так, Nextar в рамках сделки пришлось покрыть $100 млн долга The CW. Пришло время что-то менять.

Глава The CW Марк Педовиц озвучил план, согласно которому своей основной целевой аудиторией канал сделает взрослую публику. Напомним, на протяжении последних лет The CW известен в первую очередь как производитель подростковых драм и бюджетных супергеройских сериалов, которые тоже рассчитаны прежде всего на молодежь.

Новое руководство хочет добавить в сетку больше традиционных ситкомов и процедуалов. При этом The CW собирается покупать права на их показ, а не заниматься их производством самостоятельно. Новая стратегия направлена на максимальное качество при минимально возможных затратах.

Контент канала на осень уже запланирован, так что результаты нового плана, скорее всего, дадут о себе знать только в следующем году.

В ближайшем будущем на The CW дебютирует сериал «Общество шляпных булавок». Эта историческая драма, действие которой развернется в 1909 году, расскажет о группе нью-йоркских суфражисток. Они неустанно борются за свои права днем, а по ночам превращаются в мстителей, отчаянно желая перемен. Это можно считать первой попыткой канала зайти на территорию взрослых драм.

Фото: The CW
Юрий Липский
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