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Альковные несуразицы мирового кинематографа

9 августа 2022 10:37
Альковные несуразицы мирового кинематографа

Эротика и секс давно стали неотъемлемой частью мировой киноиндустрии. Более того, без постельных сцен и сюжетов интимного характера многие киношные деликатесы показались бы зрителям пресным невзрачным блюдом. Однако, как в любых достаточно тонких вещах, чувственные сюжетные линии зачастую вызывают много вопросов. Потому что некоторые сценаристы особо не заморачиваются по поводу логических связок. В результате иногда возникают просто абсурдные ситуации, требующие отдельных разъяснений.

Властелин колец

Альковные несуразицы мирового кинематографа

Первый и главный вопрос – как размножались гномы? Во всех фильмах, снятых по романам Толкиена, зритель не увидел женщин-гномов. А в великом гномичьем королевстве Мория нет ни спален, ни кроватей. Там даже мест для отдыха не наблюдается. Только бесконечные рудники для вечной пахоты.

С другой стороны у эльфов полно красивых девушек, которые, правда, теряют своё бессмертие, если свяжут свою судьбу с обыкновенным смертным. А откуда берутся волшебники типа Гэндальфа и Сарумана? Возможно, их надо рассматриваться как часть или явление природы. Вряд ли в этой эпопее была бы уместна бабушка или дядя безумного «белочника» Радагаста. Но с половой жизнью гномов полная неразбериха. Особенно, если вспомнить знаменитый перевод Гоблина, в котором Гимли (Гиви) советует Леголасу (Логовазу): «Пока жив – не женись!».

Ларс и настоящая девушка

Альковные несуразицы мирового кинематографа

В этой забавной комедии сценаристы решили, что обычный немного стеснительный житель американского городка вполне может разделить свою кровать и даже жизнь с куклой. И не просто куклой, а с безупречной секс-игрушкой, которая отлично имитирует внешность и возможности молодой привлекательной особы. Так что с ней можно уютно посидеть на диване, посмотреть телевизор и даже провести незабываемую ночь!

Понятно, что наблюдая за таким странным тандемом, зритель то и дело задаётся вопросом – разве такое возможно? Но, как показывает практика, даже самые необычные сюжеты фильмов порой просто отражают единичные «странности» мужского и женского населения. И если некоторые женщины всерьёз рассматривают свои сексуальные игрушки как одушевлённых партнёров, давая им ласкательные имена, то почему бы эротичной кукле не украсить одиночество замкнутого, но нежного мужчины?

Покидая Лас-Вегас

Альковные несуразицы мирового кинематографа

Ещё одна странная пара – алкоголик и проститутка даже после возникших чувств почему-то упорно продолжают упорно порознь заниматься своими непотребными делами. Желание главного героя упиться до смерти как-то не особо напрягает его партнёршу, которая, по идее, безумно влюбилась в своего неряшливого, но харизматичного алкаша.

Интимные сцены с участием отчаянной жрицы любви, полные насилия, по какой-то причине всё время проходят на стороне. А при первом постельном общении со своей будущей развратной подругой яростный алконоид проявляет себя чуть ли не стыдливым девственником, отказывающимся от любого интима. Хотя буквально за пару дней до этого в Лос-Анджелесе герой Николаса Кейджа буквально не выползал из стрип-клубов и пользовался услугами нечистых на руку девиц на дороге. Нездоровые порой абсурдные отношения, странная асексуальная «нелюбовь», трагический финал.

Шрэк

Альковные несуразицы мирового кинематографа

Любовь драконихи и осла с чудесным продолжением рода? Да ладно! Казалось бы – такой фантазии точно не место в детском мультфильме. Но нет – сценаристы удачной мультипликационной франшизы сумели быстро решить эту зоологическую проблему. Огнедышащие летающие ослики – вот достойное потомство для двух влюблённых! Понятно, почему вторую часть Шрека российские цензоры долго не хотели пропускать на большой экран. Ещё бы – такие межвидовые фантазии способны сформировать у ребёнка самые неожиданные наклонности. Материал подготовлен при поддержке сайта https://spim.ru/

Фото: Legion-Media
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