Не только «‎Игра Престолов»‎: 7 популярных сериалов, финал которых всех разочаровал

Перед современными телевизионными сценаристами, как правило, стоят две основные задачи. Первая — придумать цепляющую историю с живыми героями и глубоким конфликтом. Вторая — достойно ее закончить. И, как показывает практика, придумать интересную завязку на деле оказывается куда проще, чем подарить ей по-настоящему сильный финал.

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Многосерийная мыльная опера «Сплетница» считалась одним из самых популярных шоу конца 2010-х. Миллионы зрителей по всему миру с замиранием сердца гадали: кто же она, эта роковая женщина, способная разведать любые секреты? На протяжении шести сезонов богатые подростки с Манхэттена предавались самым разнообразным грехам: они лгали, изменяли, разбивали сердца — в целом заставляли друг друга страдать всеми возможными способами. Тем сильнее было удивление фанатов, когда выяснилось, что за личиной коварной сплетницы скрывается чуть ли не самый безобидный персонаж сериала — Дэн Хамфри. Проблема в том, что такой финал никак не вязался с общим сюжетом «Сплетницы». И именно по этой причине вызвал так много негодования.

Сплетница

После довольно успешного первого сезона нетфликсовский хит «13 причин почему» начал стабильно идти на дно. И если второй сезон шоу еще можно было посмотреть, то все последующие лишь вызывали приступы испанского стыда. Стремление боссов стриминга нажиться на рейтинговой истории вылилось в абсолютно невыносимый финал, который до сих пор заставляет зрителей содрогаться. Все герои окончательно теряют любовь и доверие по отношению друг к другу, Джесс зачем-то прощает Брайса, но что самое ужасное — никто из взрослых так и не узнает обо всех преступлениях, совершенных старшеклассниками. Не стоит также забывать и о совершенно душераздирающей сцене смерти Джастина, которому и так досталось слишком много.

13 причин почему

Амбициозный фэнтези-сериал, основанный на книжном цикле Джорджа Мартина, имеет довольно большую историю «взлетов» и «падений», которая упирается в один бесспорный факт: как только шоу начало опережать книги, его сюжет стал откровенно буксовать. Однако вместо того, чтобы подождать, когда мэтр наконец-то разродится шестой книгой, сценаристы «Игры престолов» решили снять свой собственный финал — с блэкджеком и драконами. Естественно, ничего хорошего из этого не получилось. Линии главных героев оказались безбожно слиты, а некоторые и вовсе лишены логики. Остается лишь гадать, что взбесило фанатов больше: бессмысленная смерть Дейенерис или отмененное искупление Джейми Ланнистера.

Игра престолов

Невероятно разочаровывающий финал мистического шоу Джей Джей Абрамса можно сравнить лишь с его поразительным триумфом. В начале нулевых «Остаться в живых» стало вторым «Твин Пиксом» — настоящим телевизионным феноменом, объединившим зрителей разного пола, возраста, национальности и даже вероисповедания. В сериале было множество прогрессивных решений — например, воодушевляющий инклюзивный каст, которым не может похвастаться большинство ТВ-проектов того времени. И тем не менее несуразный финал «Остаться в живых» умудрился обесценить почти все достижения сериала. Завуалированная мифология, сложные сюжетные линии, невероятные конспирологические теории — все это перестало иметь значение, когда выяснилось, что герои шоу — мертвецы.

Остаться в живых

Еще один финал, который вызвал больше разногласий, чем аплодисментов. По сути, кульминация легендарного гангстерского шоу расколола фанатов на два лагеря: тех, кто нашел в себе силы принять открытую концовку, и тех, кто ее ненавидел. В заключительном эпизоде Тони и его семья отправляются в кафе, и, пока они наслаждаются трапезой, в заведении появляется некий опасный персонаж, который привлекает внимание босса мафии. Что было дальше — мы не знаем, ведь именно на этом моменте сценаристы решили «закончить» сериал. Эффектно? Возможно. Справедливо? А вот это вряд ли.

Клан Сопрано

Сериал, который на протяжении многих лет умудрялся держать интригу, в конце хладнокровно предал доверие своих фанатов. В это сложно поверить, но многолетние ожидания оказались напрасны — никто из зрителей в итоге так и не познакомился с той самой «мамой»? второй половинкой Теда, подарившей ему двоих детей. Героиня, сыгранная Кристин Милиоти, появилась в кадре буквально на несколько минут, чтобы заявить о своем существовании, а потом стремительно исчезла, оставив вакантное место в сердце главного героя для Робин Щербатски. Недовольство обманутых поклонников было так высоко, что создателям «Как я встретил вашу маму» в итоге пришлось снять альтернативную версию финала. Однако дело это, конечно, не спасло — слишком большой осадок остался.

Как я встретил вашу маму

Молокососы

Культовый сериал о жизни (и смерти) бристольских подростков еще в период своего выхода в эфир считался одним из самых мрачных шоу на современном ТВ. Однако последний, седьмой сезон «Молокососов» отправил фанатов в настоящую пропасть отчаяния и безысходности. Создалось впечатление, что сценаристам просто нравилось мучить своих героев, которые и без того особо счастья в жизни не видали. Сюжет сконцентрировался на персонажах Эффи, Кука и Кэсси. Вступив во взрослую жизнь, каждый из них вновь столкнулся со своими внутренними демонами. Увы, в этот раз ошибки героев имели вполне себе серьезные последствия. И, казалось бы, все логично: трудные подростки получили исход, который заслужили. Но, возможно, в этой демонстративной реалистичности и кроется главная проблема шоу — ведь никто из нас не любит несчастливые финалы.