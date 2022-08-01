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Киноафиша Новости Повстанцы пользуются беспечностью Империи в новом трейлере сериала «Андор»

Повстанцы пользуются беспечностью Империи в новом трейлере сериала «Андор»

1 августа 2022 17:34
Повстанцы пользуются беспечностью Империи в новом трейлере сериала «Андор»

Смелость, решимость и масса экшена.

Стрим-сервис Disney и студия Lucasfilm представили трейлер сериала «Андор» – это очередной телепроект в рамках вселенной «Звездных войн». Шоу дебютирует на стриминге 21 сентября, когда в эфир выйдут сразу три первых эпизода.

Действие «Андора» разворачивается до событий, показанных в фильме «Изгой-один: Звездные войны. Истории» (2016). Диего Луна возвращается к роли Кассиана Андора, который является членом Альянса за восстановление Республики, подпольно сражаясь со сторонниками Галактической Империи. Кроме Луны, который также выступает исполнительным продюсером сериала, в актерском составе «Андора» задействованы Женевьев О’Рейли, Стеллан Скарсгард, Адриа Архона, Фиона Шоу и Форест Уитакер. Создатель шоу – Тони Гилрой.

Сообщается, что смысловым ядром «Андора» станет постепенная трансформация заглавного героя, кульминацией чего станет его самоотверженный подвиг, показанный в «Изгое-один».

Повстанцы пользуются беспечностью Империи в новом трейлере сериала «Андор»

Недавно Луна в интервью Good Morning America рассказал о своем персонаже:

«Это нечто уникальное, ведь мы уже знаем, на что способен Кассиан, но мы увидим его в тот период, когда сам он своих способностей в полной мере еще не осознает. Мы встретим его, когда он пребывает в тяжелом положении, он ведет очень мрачную и интересную жизнь, потому что это обычный парень, который неожиданно становится частью чего-то большого, он должен стать частью формирующейся общности. Это – истоки революции, и это прекрасная история, которая напоминает нам, что все мы способны на многое. Рядом нет джедаев, так что инициативу должны взять в свои руки обычные люди».

Недавно «Андор» был официально продлен на второй сезон.

Фото: Disney+
Елена Королева
Елена Королева
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