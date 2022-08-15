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Киноафиша Новости Том Холланд решил уйти из соцсетей, чтобы уберечь свое психическое здоровье

Том Холланд решил уйти из соцсетей, чтобы уберечь свое психическое здоровье

15 августа 2022 15:41
Том Холланд решил уйти из соцсетей, чтобы уберечь свое психическое здоровье

Сейчас актер снимается в сериале «Переполненная комната».

Пропавший из поля зрения поклонников Том Холланд внезапно вернулся в одну из своих соцсетей, но лишь для того, чтобы сделать важное объявление — актер решил отстраниться от всех своих профилей в интернете, поскольку они слишком пагубно влияют на его психику. Звезда «Человека-паука: Нет пути домой» опубликовал видеоролик, где он объяснил причину временного ухода из виртуального мира:

«Я сделал перерыв в использовании социальных сетей из-за своего психического здоровья, потому что они мне кажутся чрезмерно стимулирующими и подавляющими. Я путаюсь и закручиваюсь в спираль, когда читаю что-то о себе в интернете, и как итог — все это очень пагубно сказывается на моей психике. По этой причине я решил сделать шаг назад и отдалиться».

Истинная же цель короткого визита исполнителя в соцсеть состояла в том, чтобы привлечь общественное внимание к благотворительной программе stem4, помогающей маленьким детям уравновешивать свое психологическое здоровье.

Увлечение Холланда данной тематикой вполне объяснимо — сейчас он заканчивает полугодовые съемки в многосерийной антологии Apple TV+ «Переполненная комната», где он воплощает персонажа, вдохновленного Билли Миллиганом. Это знаменитый преступник с диссоциативным расстройством личности, в котором умещались 24 разных персоналий.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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