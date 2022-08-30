Пэдди Консидайн: где еще снимался исполнитель роли Визериса в «Доме Дракона»

Недавно на кабельном канале HBO триумфально стартовал приквел «Игры престолов» под названием «Дом Дракона», где роль добросердечного короля Визериса Таргариена сыграл британский актер Пэдди Консидайн. Учитывая внушительную фильмографию звезды, в которую входит огромный перечень примечательных фильмов и сериалов, вроде картин Эдгара Райта «Типа крутые легавые» и «Армагеддец», приведем лишь относительно свежие проекты с участием артиста.

«Волк» (2021)

Психологическая трагикомедия с Лили-Роуз Депп и Джорджем Маккэем, где у Консидайна второстепенный, но важный образ. Главный герой — молодой мужчина, считающий себя настоящим волком. Оказавшись в психиатрической лечебнице, парень влюбляется в пациентку, называющую себя Дикой кошкой, после чего он оказывается перед сложной дилеммой, где ему придется выбирать между своей истиной натурой и любовью.

«Чужак» (2020)

Крайне мрачная многосерийная адаптация произведения Стивена Кинга о таинственной сущности, вселяющейся в тела людей и осуществляющей жутки убийства. Все это расследует детектив, которому приходится переступить через собственные убеждения и поверить в существование сверхъестественного зла.

«Третий день» (2020)

Разделенный на два повествовательных сегмента мини-сериал от HBO и Sky, в котором рассказывается о загадочном острове неподалеку от побережья Британии, где происходят очень странные вещи. Также в каст вошли Джуд Лоу, Наоми Харрис и Кэтрин Уотерстон.

«Смерть Сталина» (2017)

Нашумевшая сатира Армандо Ианнуччи, в которой в юмористической форме показывают историю борьбы за власть, запущенную сразу после смерти великого вождя СССР.

«Острые козырьки» (2013 — 2022)

Культовая гангстерская сага Стивена Найта, где освещается тернистый путь авторитетного семейства Томаса Шелби (Киллиан Мерфи) из Бирмингема, прокладывающего себе дорогу к богатству и власти. В следующем году начнутся съемки полнометражного сиквела шоу.

Стоит добавить, что Консидайн также попробовал себя в качестве режиссера. Его набиолее примечательный проект в этом плане — драма «Тираннозавр» (2011), которую он снял по собственному сценарию. Главные роли в фильме исполнили Питер Муллан, Оливия Колман и Эдди Марсан.