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Киноафиша Новости Пэдди Консидайн: где еще снимался исполнитель роли Визериса в «Доме Дракона»

Пэдди Консидайн: где еще снимался исполнитель роли Визериса в «Доме Дракона»

30 августа 2022 14:11
Пэдди Консидайн: где еще снимался исполнитель роли Визериса в «Доме Дракона»

В фильмографии звезды ряд нашумевших сериалов и фильмов.

Недавно на кабельном канале HBO триумфально стартовал приквел «Игры престолов» под названием «Дом Дракона», где роль добросердечного короля Визериса Таргариена сыграл британский актер Пэдди Консидайн. Учитывая внушительную фильмографию звезды, в которую входит огромный перечень примечательных фильмов и сериалов, вроде картин Эдгара Райта «Типа крутые легавые» и «Армагеддец», приведем лишь относительно свежие проекты с участием артиста.

«Волк» (2021)

Психологическая трагикомедия с Лили-Роуз Депп и Джорджем Маккэем, где у Консидайна второстепенный, но важный образ. Главный герой — молодой мужчина, считающий себя настоящим волком. Оказавшись в психиатрической лечебнице, парень влюбляется в пациентку, называющую себя Дикой кошкой, после чего он оказывается перед сложной дилеммой, где ему придется выбирать между своей истиной натурой и любовью.

«Чужак» (2020)

Крайне мрачная многосерийная адаптация произведения Стивена Кинга о таинственной сущности, вселяющейся в тела людей и осуществляющей жутки убийства. Все это расследует детектив, которому приходится переступить через собственные убеждения и поверить в существование сверхъестественного зла.

«Третий день» (2020)

Разделенный на два повествовательных сегмента мини-сериал от HBO и Sky, в котором рассказывается о загадочном острове неподалеку от побережья Британии, где происходят очень странные вещи. Также в каст вошли Джуд Лоу, Наоми Харрис и Кэтрин Уотерстон.

«Смерть Сталина» (2017)

Нашумевшая сатира Армандо Ианнуччи, в которой в юмористической форме показывают историю борьбы за власть, запущенную сразу после смерти великого вождя СССР.

«Острые козырьки» (2013 — 2022)

Культовая гангстерская сага Стивена Найта, где освещается тернистый путь авторитетного семейства Томаса Шелби (Киллиан Мерфи) из Бирмингема, прокладывающего себе дорогу к богатству и власти. В следующем году начнутся съемки полнометражного сиквела шоу.

Стоит добавить, что Консидайн также попробовал себя в качестве режиссера. Его набиолее примечательный проект в этом плане — драма «Тираннозавр» (2011), которую он снял по собственному сценарию. Главные роли в фильме исполнили Питер Муллан, Оливия Колман и Эдди Марсан.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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