Шокирующие фантазии и признания: вышел трейлер документального фильма об Арми Хаммере

Стрим-сервис Discovery+ представил трейлер трехсерийного документального сериала, в котором обещают раскрыть больше подробностей о неподобающем поведении оскандалившегося Арми Хаммера. Более того, авторы погрузятся в историю семьи актера. Проект получил название «Дом Хаммера».

В трейлере девушки показывают видео, голосовые и текстовые сообщения, в которых Хаммер делится с ними извращенными фантазиями и склоняет к нежелательным половым актам.

В 2021 году несколько девушек обвинили Арми Хаммера в отправке им нежелательных сексуальных сообщений, рассказах о своих фетишах и даже признаниях в каннибализме. Как минимум одна девушка обвинила актера в изнасиловании. Всё это время Хаммер и его адвокаты отрицали обвинения, утверждая, что все его контакты с женщинами были по взаимному согласию.

Авторы документального сериала утверждают, что поведение Арми — только верхушка айсберга семьи Хаммеров. Например, его прапрадедушка был обвинен в убийстве после того, как во время аборта умерла жена русского дипломата, с которой у него был роман. В 1955 году Джулиан Хаммер убил человека в Лос-Анджелесе из-за карточного долга, но это было признано самообороной. Его дочь опубликовала книгу, в которой обвиняла отца в растлении.

«Дом Хаммера» выйдет на Discovery+ 2 сентября.