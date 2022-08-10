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Киноафиша Новости Корабль Вуди Харрельсона терпит крушение в трейлере сатирического фильма «Треугольник печали»

Корабль Вуди Харрельсона терпит крушение в трейлере сатирического фильма «Треугольник печали»

10 августа 2022 10:43
Корабль Вуди Харрельсона терпит крушение в трейлере сатирического фильма «Треугольник печали»

Картина завоевала «Золотую пальмовую ветвь» 75-го Каннского кинофестиваля.

Киностудия Neon представила полноценный трейлер мрачной сатирической комедии «Треугольник печали», завоевавшей в этом году в Каннах «Золотую пальмовую ветвь». Поставил ленту Рубен Эстлунд, чей «Квадрат» пять лет назад также стал главным фильмом культового французского смотра. Для шведского режиссера это первый фильм, полностью снятый на английском языке.

В центре сюжета оказывается группа претенциозных богачей, отправившихся в длительное плавание на шикарном лайнере, однако происходит непредвиденное — во время страшного шторма судно терпит крушение посреди океана. Дальше этим колоритным личностям, в числе которых манекенщик, причудливые миллиардеры и вечно пьяный капитан-марксист в исполнении Вуди Харрельсона, приходится выживать вдали от цивилизации на необитаемом острове, но привычная общественная иерархия вскоре делает обратный кульбит, потому что только уборщица знает, как нужно добывать еду.

В новой картине Эстлунда присутствуют натуралистические подробности, способные отпугнуть рядового зрителя. Во время майского показа на Лазурном берегу аудиторию в буквальном смысле шокировали пятнадцатиминутной сценой, в которой человеческая рвота и последствия испражнений были продемонстрированы во всех деталях.

Помимо Харрельсона, в многочисленный актерский состав вошли звезда «King’s Man: Начало» Харрис Дикинсон, а также Чарлби Дин Крик, Жан-Кристоф Фолли, Долли Де Леон, Аманда Уокер, Златко Бурич, Ирис Бербен, Вики Берлин, Оливер Форд Дейвис, Хенрик Дорсин, Каролина Джиннинг, Сунньи Меллес и Арвин Кананян.

Кинотеатральный релиз в США запланирован на осень этого года.

Фото: Plattform-Produktion
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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