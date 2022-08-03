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Киноафиша Новости Российская комедия «Танцы на высоте!» выйдет в онлайн-кинотеатре KION

Российская комедия «Танцы на высоте!» выйдет в онлайн-кинотеатре KION

3 августа 2022 13:58
Российская комедия «Танцы на высоте!» выйдет в онлайн-кинотеатре KION

Фильм о молодом дагестанце, который без ума от тверка.

Посредством официального пресс-релиза онлайн-кинотеатр KION анонсировал цифровую премьеру отечественной комедии «Танцы на высоте!». Новый фильм режиссера и сценариста Амета Пики появится на KION 11 августа.

Главный герой «Танцев на высоте!» – молодой человек из Дагестана по имени Тофик. Он проживает в удаленном горном ауле, тайно смотря в интернете выступления танцовщицы тверка. Это увлечение захватывает Тофика до такой степени, что ему нипочем даже визит «важного человека из Москвы», к которому готовится вся деревня. Кроме того, герой начинает самостоятельно обучаться тверку, пусть это и расходится с местными обычаями. В дальнейшем Тофик отправляется в Москву, где перед ним открываются невиданные возможности.

«Танцы на высоте!» характеризуют как легкую комедию, которая посвящена единению людей, принадлежащих к разным культурам. В этом отношении тверк – общее дело, благодаря которому преодолеваются ментальные барьеры.

Фильм был отснят в Дагестане и Москве в конце 2010-х годов, но в прокат картина вышла лишь в июне этого года. В актерский состав вошли Ян Гахарманов, Юсуп Омаров, Ольга Смирнова, Владимир Долинский, Семен Фурман, Гия Коркоташвили и другие.

Фото: KION
Елена Королева
Елена Королева
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