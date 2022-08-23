Фильмы и сериалы про драконов

Фанаты одного из самых эпичных фэнтезийных сериалов «Игра престолов» потирают руки от радости. Уже 22 августа в онлайн-кинотеатрах выходит «Дом Дракона» — новое шоу, действие которого разворачивается во вселенной Семи Королевств. В преддверии премьеры рассказываем о самых интересных фильмах и сериалах с огнедышащими ящерами.

«Дом Дракона»

Приквел «Игры престолов» обещает быть еще зрелищнее, напряженнее и динамичнее. В центре истории — события, происходящие за 200 лет до конфликта династий Ланнистеров и Старков. На этот раз борьба за Железный трон в Вестеросе развернется внутри семейства Таргариенов, подчинивших себе древних мифологических существ и с их помощью удержавших власть на континенте. Впервые в истории фэнтезийного мира на престол посягнет женщина, что приведет к масштабной гражданской войне, «Пляске Драконов».

Еще до выхода на экраны, «Дом Дракона» вошел в списки самых популярных сериалов 2022 года. Бюджет одного эпизода в 20 миллионов долларов может потягаться с затратами на съемки полноценного фильма. Авторы обещают показать драконов всех мастей — уже в первом сезоне их будет целых девять штук. Ждет нас и полностью обновленный актерский состав, собравший весь цвет британского кино, от

Пэдди Консидайна («Острые козырьки») и Мэтта Смита («Доктор Кто») до Оливии Кук («Звук металла»).

Экранизация произведений Джорджа Мартина стала такой популярной не зря. По-шекспировски напряженная драма отлично ложится на красочный мир Семи Королевств, полный магии, интриг и завораживающих пейзажей. Ждем с нетерпением!

Сериал основан на древних легендах о королевстве Камелот и короле Артуре. Юный волшебник Мерлин встречает заточенного в подземелье дракона, последнего из живущих. Их судьбы оказываются тесно переплетены — змей открывает молодому человеку его предназначение — служить будущему монарху и защищать его с помощью магии.

Если в «Игре престолов» люди пытались обуздать драконов, чтобы захватить власть, то в этом сериале они решили истребить могущественных созданий в страхе быть ими уничтоженными. Но мудрый не по годам Мерлин решает проявить благородство и сострадание, благодаря чему со временем получает мощного союзника, покрытого непробиваемой чешуей. За красивой фэнтезийной сказкой прячется поучительная притча о добре, зле, совести и человечности.

Романтичная и безумно красивая история о красавице и чудовище на древнеславянский манер. Княжна Мира оказывается похищена драконом прямо со свадебной церемонии. Змей заточил ее на неприступном острове вместе с еще одним узником, юношей Арманом. Между героями вспыхивает страсть, и вскоре выясняется, что возлюбленный Миры и есть ее похититель. Периодически молодой человек принимает облик чудища, в эти моменты он теряет память и контроль над собой. Кажется, что любовь героев обречена на провал, или все же им стоит надеяться на чудо?

Производством фэнтези занималась компания Тимура Бекмамбетова, а над компьютерной графикой работали аниматоры международного уровня из студииCGF Александра Горохова («Особо опасен», «Аполлон 18»). Визуальная составляющая стала самой сильной стороной истории — одна лишь съемка фото для постеров заняла 16 часов, а костюмы героев можно разглядывать бесконечно.

Добрый, ироничный и красочный мультфильм о том, что дружба гораздо сильнее и продуктивнее ненависти. На протяжении веков отважные викинги сражались с огнедышащими монстрами, ворующими скот. Такая же судьба ждет Иккинга, сына вождя племени, от которого ждут невиданной храбрости и боевых свершений. Вот только щуплому мальчику гораздо интереснее изучать мир и мастерить полезные изобретения. Когда он находит в лесу юного подбитого дракона, то оказывается не в силах его убить. Так начинается история, которая перевернет с ног на голову устоявшийся уклад жизни викингов и раскроет тайну летающих монстров.

Беззубик — пожалуй, один из самых обаятельных драконов в мире кино и анимации. История его дружбы с Иккингом стала такой популярной, что разрослась в целую франшизу. Мультфильм был номинирован на «Оскар» и получил кинонаграду в Венеции. Отличный выбор для семейного просмотра — детям будет поучительно и интересно, а взрослым очень смешно.

Волшебное королевство Алагезия переживает темные времена — престол занял кровожадный тиран Гальбаторикс (Джон Малкович). Некогда благородный всадник драконов, он оказался опьянен властью и устранил своих коллег по цеху в страхе быть сверженным. Но злодей не знал, что в обычной деревушке рос последний из рода всадников, парень по имени Эрагон. Когда ему исполнилось 17, в его руки попало гигантское яйцо, из которого вылупилась дракониха Сапфира. Вместе с ней Эрагону предстоит освободить королевство и возродить дружбу между людьми и крылатыми ящерами.

История придется по вкусу тем, кто любит зрелищное классическое фэнтези с эльфами, заклинаниями, эпичными горными пейзажами и сражениями на мечах. Несмотря на то, что фильм вышел в 2006 году, визуальная составляющая до сих пор выглядит впечатляюще.

Оригинальная диснеевская интерпретация «Маугли». В пять лет малыш Пит попал в аварию во время поездки по дикому лесу. Его родители погибли, а мальчик оказался под опекой дракона-добряка Эллиота, вырастившего из него настоящего дикаря. Парочка не ведала печали, пока о существовании змея не узнали люди, решившие пленить дракона и зарабатывать на нем деньги. Пита вернули в цивилизацию, но он решил не бросать своего друга и любыми путями вернуть ему свободу.

Фильм является переосмыслением классической музыкальной истории «Дракон Пита» 1977 года от студии Disney. Авторам удалось создать уникальный мир, сочетая съемки в зарослях и лучшую компьютерную графику. Особого внимания заслуживает игра юного актера Оакса Фигли.

Яркий пример анимации от студии Disney новой волны — с сильным женским персонажем в центре истории. Воительница Райя живет в некогда процветающей стране Кумандре, где люди на протяжении веков существовали вместе с водяными драконами, хранителями рек и морей. Но после нашествия злобных друунов морские змеи оказались обращены в камень, а жители Кумандры разделились на пять племен и погрязли в междоусобицах. Чтобы спасти родную землю от засухи и гибели, Райя отправляется на поиски последнего волшебного дракона.

Вселенная мультфильма вдохновлена культурой стран Юго-Восточной Азии. К ней отсылает одежда персонажей, боевой стиль главной героини, имена персонажей (например, «Райя» с малайского и индонезийского переводится как «великая», а помощника принцессы назвали «Тук-тук» в честь распространенного в Азии транспорта). Наамари и Райя стали первыми принцессами Disney, которые не носят юбки и платья, а предпочитают брюки. Кроме феминистской повестки, в истории важное место занимает тема экологии и заботы о ресурсах.

Вторая часть трилогии об опасном путешествии хоббита Бильбо Бэггинса, волшебника Гендальфа и команды гномов к Одинокой горе. Здесь живет кровожадный и страшный дракон Смауг, не готовый просто так расстаться со своими сокровищами, за которыми охотятся герои.

Смауга можно смело наградить званием самого зловещего и жуткого дракона, созданного мастерами компьютерной графики. Чтобы двуногий монстр выглядел реалистично, его прототипом сделали летучую мышь с ее передними лапами и крыльями. Над мимикой и голосом дракона работал талантливый Бенедикт Кембербетч — правда, узнать его черты в образе монстра достаточно сложно.

Еще одна история, действие которой разворачивается в наши дни. Брат и сестра Джош и Линг — дети археологов, ведущих раскопки гробницы китайского императора. Пока мама и папа заняты работой, подростки ввязываются в приключение — они находят пещеру, в которой живет древний дракон, словно сошедший со страниц восточных манускриптов. Когда-то он помог китайскому правителю победить в страшной войне, но сам оказался в заточении. Чтобы освободить дракона, героям придется проникнуть в место захоронения императора и найти волшебную жемчужину, в которой таится мощь летающего змея.

Фильм стал первым совместным кинопроектом Китая и Австралии. Власти Поднебесной дали официальное разрешение на создание дракона западными CGI-художниками. Прототипом стал Золотой Дракон, самый могущественный и доброжелательный из пантеона ящеров из китайской мифологии.

Действие фильма разворачивается в Средние века в Англии. Королевством управляет король Эйнон, сын тирана, превзошедший по уровню жестокости своего отца. Много лет назад его спас от гибели дракон, разделивший с мальчиком половину сердца. Он взял с наследника обещание стать справедливым и добрым правителем, но ростки зла в его душе оказались сильнее. Теперь отважный рыцарь Боуэн винит во всех бедах Англии именно драконов, охоту на которых решает открыть. Но встреча с настоящим ящером проходит совсем не так, как ожидал рыцарь.

Зрелищное фэнтези стало настолько популярным, что разрослось во франшизу с продолжением, несколькими приквелами и линией брендированных игрушек и других товаров. Первую часть стоит посмотреть хотя бы из-за звездного актерского состава, куда вошли Деннис Куэйд («Послезавтра», «Большой кайф»), Шон Коннери («Горец»), Дэвид Тьюлис («Семь лет в Тибете», «Гарри Поттер») и Дина Мейер («Звездный десант», «Пила»).