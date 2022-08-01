Тест: насколько вы готовы к сериалу «Дом дракона»?

21 августа стартует приквел «Игры престолов» под названием «Дом дракона», который расскажет о династии Таргариенов. События в сериале разворачиваются за два века до рождения Дейенерис, Джона Сноу и других любимых персонажей. Зрителям предстоит больше узнать о том, с чего начиналась история Таргариенов до начала «Игры престолов». Предлагаем проверить, насколько хорошо вы готовы к премьере нового сериала. Кто лучше всех помнит о династии Таргариенов?