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Киноафиша Новости Тест: насколько вы готовы к сериалу «Дом дракона»?

Тест: насколько вы готовы к сериалу «Дом дракона»?

1 августа 2022 17:33
Тест: насколько вы готовы к сериалу «Дом дракона»?

Проверим, все ли вы помните о Таргариенах из «Игры престолов».

21 августа стартует приквел «Игры престолов» под названием «Дом дракона», который расскажет о династии Таргариенов. События в сериале разворачиваются за два века до рождения Дейенерис, Джона Сноу и других любимых персонажей. Зрителям предстоит больше узнать о том, с чего начиналась история Таргариенов до начала «Игры престолов». Предлагаем проверить, насколько хорошо вы готовы к премьере нового сериала. Кто лучше всех помнит о династии Таргариенов?

Алина Маркина
Алина Маркина
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