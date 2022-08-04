Элизабет Мосс сыграет в мини-сериале от создателя «Острых козырьков»

Звезда «Рассказа служанки» Элизабет Мосс продолжит свое тесное сотрудничество с видеосервисом Hulu. Согласно сведениям портала Variety, актриса исполнит главную роль в новом мини-сериале стримера под названием «Занавес» (The Veil).

Зрителей ждет психологический триллер, в котором подробно исследуют сложные отношения двух женщин, играющих друг с другом в смертельно опасную игру правды и лжи по дороге из Стамбула в Париж и Лондон. Напряжение и паранойя будут постоянно нарастать, потому что одна из них хранит важный секрет, а второй любой ценой необходимо узнать его. От исхода этого противостояния зависит жизнь множества людей.

Сценарий написал создатель «Острых козырьков» и «Табу» Стивен Найт. Вместе с Мосс он также войдет в команду исполнительных продюсеров проекта наряду с Ниной Тэсслер, Дениз Ди Нови и Линдси Макманус, не так давно сотрудничавшей с Элизабет над весенней новинкой Apple TV+ «Сияющие».

В скором времени Мосс появится в пятом сезоне «Рассказа служанки», после чего ее можно будет увидеть в спортивной комедии Тайки Вайтити «Следующий гол — победный», экранизации мемуаров конгрессвумен Кэти Хилл «Она восстанет» и картине Барри Левинсона «Фрэнсис и Крестный отец».