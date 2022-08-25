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Киноафиша Новости К выходу готовится книга Николая Наумова «Последний реальный пацан»

К выходу готовится книга Николая Наумова «Последний реальный пацан»

25 августа 2022 17:02
К выходу готовится книга Николая Наумова «Последний реальный пацан»

Колян берет пример с Мэттью МакКонахи.

До выхода нового сезона «Реальных пацанов» осталось всего несколько дней. В преддверии премьеры телеканал ТНТ, компания Good Story Media и издательство АСТ подготовили поклонникам сериала неожиданный сюрприз — к публикации готовится книга «Последний реальный пацан», автором которой на обложке значится сам Николай Наумов, то есть главный герой многосерийной комедии.

Девятый сезон народного шоу станет своеобразным ностальгическим путешествием, потому что в свежих эпизодах потрепанный жизнью Колян попробует себя в качестве автора. Протагонист вспомнит события прошлых лет и попытается отразить их на страницах автобиографии. Туда войдет буквально все: от отношений с Лерой и до его приключений с друзьями. Ожидается также глубокомысленные рассуждения на тему того, что значит фраза «реальный пацан».

К выходу готовится книга Николая Наумова «Последний реальный пацан»

Предстоящая книга будет представлять собой сценарии всего сезона в формате книжного издания, сопровожденные различными кадрами из шоу и архивными фотографиями со съемок. В сети уже опубликовали обложку почти правдивой истории, на которой красуется сам Наумов с эпической цитатой «Иногда, чтобы продвинуться вперед, нужно вернуться к истокам», которую он скромно позаимствовал из автобиографической книги Мэттью МакКонахи «Зеленый свет».

Новый сезон «Реальных пацанов» стартует уже 29 августа. Дата выхода книги будет объявлена позже.

Фото: ТНТ
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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