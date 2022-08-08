Новые претенденты на Железный трон: вышел свежий проморолик «Дома Дракона»

Кабельный канал HBO презентовал свежий пятиминутный проморолик многосерийного эпика «Дом Дракона», в котором автор литературного цикла Джордж Р. Р. Мартин рассказывает о претендентах на Железный трон. Писатель начал с предыстории, упомянув неоднозначность персонажей:

«Дом Дракона» — это история об очень несовершенных людях, способных одновременно на добро и на чудовищные поступки, на мужество и трусость. Таких персонажей я люблю больше всего... Старому королю Джейхейрису Таргариену который был четвертым Таргариеном во главе Вестероса, было всего четырнадцать лет, когда он взошел на трон. Он правил пять десятилетий. Это был самый мирный период в истории Вестероса — время рассвета, когда Королевская гавань по-настоящему процветала. Хорошее было время».

Дальше Мартин поведал о герое Пэдди Консидайна:

«Визерис I стал наследником, выбранным Великим Советом, после того как Джейхейрис скончался. Именно Визерису отошли владения, он правил семью королевствами. Но тогда было много Таргариенов, поэтому вы увидите, как семена войны сеются в самое мирное время».

Если «Игра престолов» больше сконцентрирована на противостоянии Старков и Ланнистеров, то в приквеле акцент сделан на Таргариенах и Хайтауэрах:

«Хайтауэры являются самой старинной семьей в Вестеросе. Они там уже тысячи лет. Их центр власти — Старый город, который на протяжении длительного времени являлся наиболее крупной точкой на карте. Это богатейший дом, а Старый город процветает преимущественно благодаря торговле».

Отдельно Мартин упомянул мореплавателя Корлиса Велариона (Стив Туссэн), который также является одним из основных действующих лиц шоу. Наконец, Мартин затронул драконов, чья грозность, неуязвимость и величие позволили семейству драконьих всадников занять столь высокое общественное положение.

Масштабное темное фэнтези начнет выходить в эфир уже с 21 августа.