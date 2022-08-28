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Сериал «Дом Дракона» продлен на второй сезон

28 августа 2022 19:28
Сериал «Дом Дракона» продлен на второй сезон

Приквел «Игры престолов» привлек огромное количество зрителей.

Канал HBO сделал ровно то, что от него ожидали — официально продлил на второй сезон стартовавший с рекордными показателями «Дом Дракона». Дебютный эпизод приквела «Игры престолов» не просто превзошел ожидания, а буквально продемонстрировал в блоке новых сериалов самый мощный старт за всю историю существования HBO. В этой связи анонс второго сезона был делом времени.

«Мы очень гордимся достижением команды «Дома Дракона» в первом сезоне. Наш феноменальный актерский состав и съемочная группа сделали масштабный скачок и превзошли все ожидания, представив миру шоу, которое буквально сразу зарекомендовало себя как обязательное к просмотру. Огромное спасибо Джорджу [Мартину], Райану [Кондалу] и Мигелю [Сапочнику] за то, что они направляли нас в этом путешествии. Мы несказанно рады продолжить воплощать в жизнь эпическую сагу о Доме Таргариенов во втором сезоне», — заявила Франческа Орси, исполнительный вице-президент HBO по программированию.

Вводная серия «Дома Дракона» под названием «Наследники дракона» приковала к малым экранам почти 10 миллионов человек, а спустя четыре дня эта цифра увеличилась вдвое, что для нового шоу является колоссальным показателем, поэтому сейчас многих интригует, как все будет выглядеть в динамике, когда представят оставшиеся серии.

Второй эпизод уже доступен для просмотра, а третий выпустят в следующее воскресенье, 5 сентября.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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