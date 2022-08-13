Новые конкуренты Серкана и Эды: 9 лучших турецких сериалов 2022 года
Новая роль для Эды, кризис среднего возраста по-турецки и, конечно, любовь.
В последние несколько лет популярность турецких сериалов в Европе, Америке и, конечно, России буквально взлетела до небес. Их с удовольствием смотрят зрители всех возрастов и национальностей, а мировые медиагиганты вкладывают в кинокомпании Турции огромные деньги. 2022 год не стал исключением и уже успел подарить поклонникам несколько новых восточных хитов. Киноафиша собрала самые успешные турецкие сериалы этого года.
Полет птицы
Конфликт поколений – тема вечная, как мир. И все же она никогда не теряет актуальности… особенно в нашем постоянно меняющемся мире, где всего несколько лет разницы в возрасте могут создать между людьми непреодолимую пропасть. Аслы – юная сотрудница телеканала, мечтающая привнести в него современные и свежие идеи. Но на ее пути встают более опытные коллеги, не желающие терять свои позиции. Сериал примечателен еще и тем, что он вновь объединил на экране звезд «Черно-белой любви» Ибрагима Челиккола и Бирдже Акалай. Кстати, проект охотно выкупила компания Netflix, а на «Кинопоиске» он уже заработал немаленькую оценку в 7,3 балла.
Полночь в отеле Пера Палас
В ход пошла тяжелая артиллерия – экранизация классики. Когда английский писатель Чарльз Кинг писал свою «Полночь в отеле Пера Палас», он и представить себе не мог, что однажды действие романа перенесется в солнечную Турцию. И все же проект вышел неплохой. Здесь объединились и исторические факты, и мистика, и, конечно, романтическая линия. По сюжету, начинающая журналистка решает написать статью о знаменитом отеле Пера Палас. Однако в одном из номеров отеля она случайно находит временной портал и переносится в 1919 год. Как раз в тот момент в столице готовится покушение на всенародно любимого вождя Ататюрка. Девушка решает предотвратить трагедию, используя свои познания о будущем. Главную роль исполнила красавица Хазал Кая, знакомая зрителям по проектам «Л.Ю.Б.О.В.Ь» и «Запретная любовь».
Путь любви: Хаджи Байрам Вели
Красивая историческая мелодрама в лучших традициях «Великолепного века». Несмотря на то что сериал вышел совсем недавно, он уже заслужил оценку 7,3 на агрегаторе IMDb и был продлен на второй сезон. Сюжет рассказывает о судьбе известного турецкого поэта Нумана бин Ахмеда бин Махмуда, более известного как Хаджи Байрам Вели. Его творчество позволило Османской империи продвинуться на пути к цивилизации и сильно повлияло на современную культуру Турции. Но, при всех своих заслугах, он был лишь человеком – мужчиной, способным любить и страдать.
Послушные
Еще один проект, приобретенный компанией Netflix. Неожиданный взгляд на кризис среднего возраста глазами турецкого «героя нашего времени». Обычный, на первый взгляд, архитектор по ночам тайно надевает косуху, ставит ирокез и играет панк-рок. Остроумная и драматичная история о том, что каждый человек рядом с нами – неразгаданная загадка. На сайте IMDb проект высоко оценили уже более 5 тысяч рецензентов.
Отец
Любителям запутанных семейных перипетий просмотр обязателен! Этот сериал стал самым ожидаемым турецким проектом начала 2022 года и вполне оправдал надежды зрителей, заслужив оценку 6,9. В центре сюжета оказывается пожилой мужчина Эмин Саруханлы, получивший наследство от погибшего брата, и его многочисленная семья. Всем родственникам приходится перебраться в Стамбул, чтобы управлять фамильным бизнесом. Вот только большой город и большие деньги готовят каждому из Саруханлы особенное испытание.
Три сестры
У этой романтичной и драматичной истории есть все шансы стать турецкой классикой. В центре сюжета оказываются родные сестры Тюркан, Дерье и Донюш – уже совсем взрослые девушки, мечтающие о любви, карьере и собственном пути. Вот только заботливый отец всю жизнь слишком сильно оберегал своих девочек, поэтому теперь ни одна из них не готова ко встрече с миром. Все исполнительницы главных ролей – совсем молодые актрисы, не успевшие примелькаться российской аудитории и играющие очень искренне и убедительно. Уже ясно, что вскоре все они станут настоящими звездами. Несмотря на довольно холодный прием критиков, зрители буквально забрасывают сериал восторженными отзывами в Интернете.
Династия
Конечно, список был бы неполным без этого любопытного ремейка американской «Династии». Турки всегда любили запутанные сюжеты со множеством загадочных персонажей, родственных связей, семейных драм и тайн прошлого. Неудивительно, что внимание восточных кинематографистов привлекла эта популярная история. Но, разумеется, в Турции она обрела совсем новый колорит. Семейство Кэррингтонов владеет нефтяными скважинами. Все наследники рода успешны и самоуверенны, и характер каждого непрост. Когда глава семьи приводит в дом молодую супругу, конфликт всех со всеми обостряется, а на поверхность всплывает то, что тщательно скрывалось. Одну из главных женских ролей исполняет знойная турчанка Оздемир Демет, знакомая нам по сериалам «Курт Сеит и Александра», «Запах клубники» и «Ранняя пташка».
Современная женщина
Турецкий кинематограф уверенно идет по пути западного, и главными героинями сериалов все чаще становятся не хрупкие восточные красавицы из гаремов, а уверенные в себе, решительные женщины. Одна из таких дам – бизнесвумен по имени Пынар, посвятившая всю жизнь работе. Вот только годы идут, и героиня начинает задумываться о малыше. Но где найти достойного отца, если у Пынар уже несколько лет не было даже серьезных отношений? Интересно, что сценаристка и по совместительству актриса сериала Ирем Сак буквально рассказала в проекте свою собственную историю – а заодно и историю миллионов «современных женщин» XXI века.
Нарядное пугало
Завершаем подборку искрометной романтической комедией о буднях известного модельера. Красавчик Пеями обслуживает исключительно селебритис: звезд экрана, сцены и политики. Его жизнь идеальна… до тех пор пока в нее не вторгается совсем не идеальная девушка – настоящая заноза, ураган и ходячее несчастье. Несложно догадаться, что именно в нее изнеженный секс-символ и умудряется влюбиться. Лавхейт, романтическое напряжение и множество преград на пути странной парочки – отличное начало для нового хита. Каст сериала в хорошем смысле поражает: главную мужскую роль взял на себя Чагатай Улусой – бесспорная звезда, сияющая проектах «Назвала я ее Фериха», «Дикий мед», «Внутри» и во многих других рейтинговых проектах. Причем партнершу для съемок Чагатай выбирал сам: счастливицей стала светловолосая турчанка русского происхождения Алина Боз.