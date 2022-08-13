Новые конкуренты Серкана и Эды: 9 лучших турецких сериалов 2022 года

В последние несколько лет популярность турецких сериалов в Европе, Америке и, конечно, России буквально взлетела до небес. Их с удовольствием смотрят зрители всех возрастов и национальностей, а мировые медиагиганты вкладывают в кинокомпании Турции огромные деньги. 2022 год не стал исключением и уже успел подарить поклонникам несколько новых восточных хитов. Киноафиша собрала самые успешные турецкие сериалы этого года.

Конфликт поколений – тема вечная, как мир. И все же она никогда не теряет актуальности… особенно в нашем постоянно меняющемся мире, где всего несколько лет разницы в возрасте могут создать между людьми непреодолимую пропасть. Аслы – юная сотрудница телеканала, мечтающая привнести в него современные и свежие идеи. Но на ее пути встают более опытные коллеги, не желающие терять свои позиции. Сериал примечателен еще и тем, что он вновь объединил на экране звезд «Черно-белой любви» Ибрагима Челиккола и Бирдже Акалай. Кстати, проект охотно выкупила компания Netflix, а на «Кинопоиске» он уже заработал немаленькую оценку в 7,3 балла.

Полет птицы

В ход пошла тяжелая артиллерия – экранизация классики. Когда английский писатель Чарльз Кинг писал свою «Полночь в отеле Пера Палас», он и представить себе не мог, что однажды действие романа перенесется в солнечную Турцию. И все же проект вышел неплохой. Здесь объединились и исторические факты, и мистика, и, конечно, романтическая линия. По сюжету, начинающая журналистка решает написать статью о знаменитом отеле Пера Палас. Однако в одном из номеров отеля она случайно находит временной портал и переносится в 1919 год. Как раз в тот момент в столице готовится покушение на всенародно любимого вождя Ататюрка. Девушка решает предотвратить трагедию, используя свои познания о будущем. Главную роль исполнила красавица Хазал Кая, знакомая зрителям по проектам «Л.Ю.Б.О.В.Ь» и «Запретная любовь».

Полночь в отеле Пера Палас

Путь любви: Хаджи Байрам Вели

Красивая историческая мелодрама в лучших традициях «Великолепного века». Несмотря на то что сериал вышел совсем недавно, он уже заслужил оценку 7,3 на агрегаторе IMDb и был продлен на второй сезон. Сюжет рассказывает о судьбе известного турецкого поэта Нумана бин Ахмеда бин Махмуда, более известного как Хаджи Байрам Вели. Его творчество позволило Османской империи продвинуться на пути к цивилизации и сильно повлияло на современную культуру Турции. Но, при всех своих заслугах, он был лишь человеком – мужчиной, способным любить и страдать.

Путь любви: Хаджи Байрам Вели

Послушные

Еще один проект, приобретенный компанией Netflix. Неожиданный взгляд на кризис среднего возраста глазами турецкого «героя нашего времени». Обычный, на первый взгляд, архитектор по ночам тайно надевает косуху, ставит ирокез и играет панк-рок. Остроумная и драматичная история о том, что каждый человек рядом с нами – неразгаданная загадка. На сайте IMDb проект высоко оценили уже более 5 тысяч рецензентов.

Послушные

Любителям запутанных семейных перипетий просмотр обязателен! Этот сериал стал самым ожидаемым турецким проектом начала 2022 года и вполне оправдал надежды зрителей, заслужив оценку 6,9. В центре сюжета оказывается пожилой мужчина Эмин Саруханлы, получивший наследство от погибшего брата, и его многочисленная семья. Всем родственникам приходится перебраться в Стамбул, чтобы управлять фамильным бизнесом. Вот только большой город и большие деньги готовят каждому из Саруханлы особенное испытание.

Отец

У этой романтичной и драматичной истории есть все шансы стать турецкой классикой. В центре сюжета оказываются родные сестры Тюркан, Дерье и Донюш – уже совсем взрослые девушки, мечтающие о любви, карьере и собственном пути. Вот только заботливый отец всю жизнь слишком сильно оберегал своих девочек, поэтому теперь ни одна из них не готова ко встрече с миром. Все исполнительницы главных ролей – совсем молодые актрисы, не успевшие примелькаться российской аудитории и играющие очень искренне и убедительно. Уже ясно, что вскоре все они станут настоящими звездами. Несмотря на довольно холодный прием критиков, зрители буквально забрасывают сериал восторженными отзывами в Интернете.

Три сестры

Династия

Конечно, список был бы неполным без этого любопытного ремейка американской «Династии». Турки всегда любили запутанные сюжеты со множеством загадочных персонажей, родственных связей, семейных драм и тайн прошлого. Неудивительно, что внимание восточных кинематографистов привлекла эта популярная история. Но, разумеется, в Турции она обрела совсем новый колорит. Семейство Кэррингтонов владеет нефтяными скважинами. Все наследники рода успешны и самоуверенны, и характер каждого непрост. Когда глава семьи приводит в дом молодую супругу, конфликт всех со всеми обостряется, а на поверхность всплывает то, что тщательно скрывалось. Одну из главных женских ролей исполняет знойная турчанка Оздемир Демет, знакомая нам по сериалам «Курт Сеит и Александра», «Запах клубники» и «Ранняя пташка».

Оздемир Демет

Современная женщина

Турецкий кинематограф уверенно идет по пути западного, и главными героинями сериалов все чаще становятся не хрупкие восточные красавицы из гаремов, а уверенные в себе, решительные женщины. Одна из таких дам – бизнесвумен по имени Пынар, посвятившая всю жизнь работе. Вот только годы идут, и героиня начинает задумываться о малыше. Но где найти достойного отца, если у Пынар уже несколько лет не было даже серьезных отношений? Интересно, что сценаристка и по совместительству актриса сериала Ирем Сак буквально рассказала в проекте свою собственную историю – а заодно и историю миллионов «современных женщин» XXI века.

Ирем Сак

Нарядное пугало

Завершаем подборку искрометной романтической комедией о буднях известного модельера. Красавчик Пеями обслуживает исключительно селебритис: звезд экрана, сцены и политики. Его жизнь идеальна… до тех пор пока в нее не вторгается совсем не идеальная девушка – настоящая заноза, ураган и ходячее несчастье. Несложно догадаться, что именно в нее изнеженный секс-символ и умудряется влюбиться. Лавхейт, романтическое напряжение и множество преград на пути странной парочки – отличное начало для нового хита. Каст сериала в хорошем смысле поражает: главную мужскую роль взял на себя Чагатай Улусой – бесспорная звезда, сияющая проектах «Назвала я ее Фериха», «Дикий мед», «Внутри» и во многих других рейтинговых проектах. Причем партнершу для съемок Чагатай выбирал сам: счастливицей стала светловолосая турчанка русского происхождения Алина Боз.