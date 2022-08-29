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О чем анимационный сериал «Первобытный?

29 августа 2022 14:33
О чем анимационный сериал «Первобытный?

Второй сезон уже близок к развязке.

Уже в начале следующего месяца состоится финал второго сезона обожаемого критиками мультсериала Генндия Тартаковского «Первобытный». В связи со знаменательным событием, рассказываем, что собой представляет проект о доисторических временах.

Первый сезон

В центре сюжета анимационной приключенческой экшен-драмы от создателя «Самурая Джека» и «Монстров на каникулах» — уникальный союз пещерного человека и тираннозавра. Несмотря на очевидные различия, находящийся на заре эволюции неандерталец и рептилия, чей вид уже близок к вымиранию, устанавливают друг с другом особую ментальную связь, так оба становятся жертвами губительной окружающей среды, в которой они выживают. Семью мужчины съедает группа суровых хищников, такая же участь может постигнуть и детенышей рептилии. Общая трагедия становится почвой для дружбы.

Второй сезон

Если дебютный сезон является преимущественно историей выживания в среде, где на каждом шагу поджидает смертельная опасность, то в продолжении Тартаковский переосмыслил знакомую формулу. С путешествий Спира и Фанга по враждебному миру автор сериала переключается на изображение цивилизационных перемен. С дикой природы и выживания акцент — насколько это возможно — переносится на развитие эпохи бронзового века.

Восьмой эпизод «Первобытного» выйдет на Adult Swim уже в пятницу.

Фото: Adult Swim
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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