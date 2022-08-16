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Киноафиша Новости Появился первый кадр из сериала «Шантарам» с Шарли Ханнэмом

Появился первый кадр из сериала «Шантарам» с Шарли Ханнэмом

16 августа 2022 11:45
Появился первый кадр из сериала «Шантарам» с Шарли Ханнэмом

Многострадальная экранизация эпического романа наконец-то доберется до зрителя.

Чарли Ханнэм («Сыны анархии», «Тихоокеанский рубеж») вернулся в седло мотоцикла на первом фото «Шантарама», нового драматического сериала от Apple, премьера которого состоится 14 октября. Первые три эпизода выйдут в день премьеры, а следующие будут появляться каждую пятницу на стрим-сервисе Apple TV+.

Основанный на эпическом романе Грегори Дэвида Робертса, «Шантарам» повествует о Лине Форде (Ханнэм), который сбегает из австралийской тюрьмы строгого режима, становится врачом в трущобах Бомбея в 1980-х, связывается с местным боссом мафии и в дальнейшем использует свои навыки обращения с оружием и фальшивомонетничества для борьбы со вторгшимися в Афганистан российскими войсками. В это время он влюбляется в загадочную женщину по имени Карла (Антония Десплат) и должен выбирать между свободой или любовью и осложнениями, которые с ней связаны.

Появился первый кадр из сериала «Шантарам» с Шарли Ханнэмом

История экранизации почти такая же интригующая, как и сама книга. Бестселлер стал сенсацией в Голливуде в начале 2000-х и более десяти лет разрабатывался в формате полнометражного фильма Warner Bros. с Джонни Деппом, Кристи Дембровски и Грэмом Кингом. Депп должен был играть главную роль, а Питеру Уиру было уготовано режиссерское кресло.

Студия заплатила $2 млн за права на экранизацию в 2004 году, но после пары неудачных попыток производство фильма было сорван из-за забастовки писателей. Затем Депп лично запустил процесс заново, пригласив на главную роль Джоэла Эдгертона. Теперь «Шантарам» попал в руки Apple в виде сериала. Такой формат, вероятно, больше подходит для экранизации книги, насчитывающей более 900 страниц.

Сериал «Шантарам» написан и спродюсирован шоураннером Стивом Лайтфутом. Бхарат Наллури является режиссером и исполнительным продюсером.

Фото: Legion-Media
Юрий Липский
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