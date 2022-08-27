10 сериалов, которые изменят ваше представление о турецком кинематографе

В последние годы турецкий кинематограф переживает свое второе рождение. Их фильмы и сериалы славятся любовными мотивами, яркими актерами и драматичными сюжетами. На сегодняшний день у турецкого кино появилась целая армия поклонников по всему миру, в том числе и в России. Познакомимся с самыми яркими сериалами, которые наверняка перевернут представление о турецком продакшене.

История рассказывает о молодом предпринимателе и владельце архитектурной компании Art Life Серкане Болате и девушке-флористке Эде. Взбалмошная студентка лишается стипендии и стажировки мечты в Италии и решает отомстить за это бизнесмену, фирма которого финансирует университет. Серкан предлагает ей оплатить поездку, а взамен просит стать его подставной возлюбленной, чтобы заставить ревновать бывшую девушку.

Сериал стал открытием 2020 года для зрителей по всему миру, а актерам главных ролей Ханде Эрчел и Керему Бюрсину предрекали мировую славу. Стоит отметить, что игра в любовь на экране для них переместилась и в реальную жизнь, но не надолго. Многие считают, что роман нужен был для пиара проекта.

Постучись в мою дверь

Дочь бизнесмена Нихан влюбляется в сына простого парикмахера Кемаля, у которого нет перспектив для блестящего будущего. Пара вынуждена расстаться, так как из-за проблем отца девушка должна выйти замуж за бизнесмена Эмира, который уже много лет в нее влюблен. Спустя несколько лет Кемаль снова появляется в жизни Нихан, однако уже с деньгами, возможностями и амбициями вернуть возлюбленную.

Старт проекта пришелся на 2015 год, но он до сих пор популярен среди поклонников. «Черная любовь» стала первым турецким сериалом, номинированным на престижную международную премию «Эмми» в категории «Теленовелла».

Черная любовь

Историческая драма рассказывает о жизни правителя Эртугрула, отца Османа I, в эпоху формирования Османской империи. Он приехал в Анатолию из Мерва с 400 всадниками и начал цикл завоеваний и переворотов, которые положили начало великой истории. Сериал рассказывает не только о победах и поражениях, но и о любовных терзаниях.

«Воскресший Эртугрул» показал впечатляющие рейтинги на старте, несмотря на то что на тот момент в фаворе у зрителей уже был один исторический сериал — «Великолепный век». Премьеру сериала посмотрели порядка 13 млн турецких поклонников, что является абсолютным рекордом.

Воскресший Эртугрул

Жестокий бандит и убийца Ферхат и доктор Асли встречаются при странных обстоятельствах. Она вынуждена сделать операцию раненому в доме, куда ее привезли против воли. На глазах врача происходит убийство человека, а он становится главным свидетелем случившегося. Дядя Ферхата Намык приказывает устранить доктора, однако у мужчины появляется план по ее спасению.

Создатели планировали снять второй сезон на волне успеха первого, однако не стали этого делать, так как историю удалось полностью завершить. Исполнитель роли Ферхата Ибрагим Челиккол, который стал кумиром миллионов зрителей, совершенно случайно попал на съемочную площадку и получил работу, сопровождая друга на кастинг.

Черно-белая любовь

Сериал рассказывает о большой семье Карачай, которые не находят взаимопонимания между собой. Богатый глава дома Агах чувствует свою вину перед племянником-инвалидом Недимом, который случайно упал из окна несколько лет назад, и пытается компенсировать это. Он вызывает из Артвина девушку, чтобы женить его, но в это же время домой возвращается сын Агаха Дженк.

Особняк, в котором живут главные герои шоу, на самом деле является историческим зданием XIX века. Его отреставрировали в 1995 году. Ранее он назывался «Белым домом».

Жестокий Стамбул

Девушка Эзги и владелец бара Озгюр случайно знакомятся и становятся приятелями. Молодой особе не везет в любви, а все ее романы заканчиваются провалом. Привлекательный бизнесмен Озгюр знает множество уловок, чтобы завоевать сердце мужчины, и начинает помогать в этом Эзги. Дружба молодых людей постепенно начинает набирать обороты.

Проект получил высокие рейтинги на старте, но к финалу что-то пошло не так. Многие зрители были недовольны итогом, поэтому сериал не получил продолжения. Исполнители главных ролей Джан Яман и Озге Гюрель ранее уже играли влюбленную пару в «Полнолунии».

Мистер ошибка

Сериал рассказывает о полицейском Невре, которая расследует серийные убийства в Стамбуле. Амбициозная карьеристка сталкивается с бывшим судмедэкспертом Агахом, который к 65 годам узнает, что у него болезнь Альцгеймера. Жизнь одинокого пенсионера переворачивается после известия о недуге, однако он решает по-своему «отгоревать» случившееся — покарать тех, кто, по его мнению, заслуживает смерти.

По меркам долгоиграющих турецких сериалов «Личность» является довольно коротким проектом. Он был снят для местной стриминговой платформы и включает в себя всего 12 серий хронометражем чуть более часа.

Личность

События сериала разворачиваются в начале 19-го века. Учительница французского Анна случайно встречает на улице султана Османской империи Махмуда II, переодетого в обычную одежду. Он восхищается красотой и умом девушки и предлагает ей жить в его гареме и быть преподавательницей для детей. Анна соглашается на условия султана, однако их отношения из разряда дружеских начинают двигаться дальше.

Сериал создан при помощи совместного производства России и Турции. Главную роль учительницы французского языка исполнила актриса Александра Никифорова.

Султан моего сердца

Демир готовится въехать в новый дом, но владельцы оказываются мошенниками и сдают его еще одной девушке по имени Селин. Пара не договаривается, кому достанется жилье, так как они оба за него заплатили. Демир и Селин остаются на ночь в доме вдвоем, а утром едут на работу, где также оказываются вместе: мужчина стал новым руководителем компании, в которой должность занимает Селин.

Исполнитель главной роли Фуркан Андыч завел роман с коллегой по съемочной площадке Айбюке Пусат. Из-за мужчины с ней поругалась давняя подруга — актриса Дилан Чичек Дениз, которая также была его возлюбленной.

Повсюду ты

Брошенная на свадьбе девушка Лале разочаровывается в мужчинах и любви. Она готова поставить крест на личной жизни, однако ее мать берет все в свои руки и устраивает ей знакомство с доктором по имени Онур. Лале соглашается и приходит в кафе, где назначено свидание, но за ее столик садится другой мужчина с таким же именем, которого она принимает за того самого врача.

Написанием сценария занимался тандем Бану и Аслы Зенгин, которые ранее работали над мелодрамой «Запах клубники». Актриса Демет Оздемир сыграла главные роли в этих проектах.