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Киноафиша Новости Вуди Харрельсон и Лора Линни сыграют в драме «Солнечное побережье»

Вуди Харрельсон и Лора Линни сыграют в драме «Солнечное побережье»

22 августа 2022 14:13
Вуди Харрельсон и Лора Линни сыграют в драме «Солнечное побережье»

Компанию им составит юная звезда «Дамбо» Нико Паркер.

Трехкратный номинант на премию «Оскар» Вуди Харрельсон («Настоящий детектив») и обладательница двух «Злотых глобусов» Лора Линни («Озарк») возглавили актерский состав семейной драмы Searchlight Pictures «Солнечное побережье» (Suncoast). Как сообщает The Hollywood Reporter, в картине также снимется юная Нико Паркер, известная по участию в «Дамбо» Тима Бертона.

Действие «Солнечного побережья» развернется в начале нулевых. В центре сюжета окажется девочка-подросток (Паркер), проживающая с матерью-одиночкой (Линни). И без того не простые будни взросления омрачает умирающий брат женщины, из-за чего героям приходится проводить все свое свободное время в хосписе. В этом довольно угнетающем месте в их судьбы неожиданно впишется эксцентричный активист (Харрельсон), знакомство с которым изменит буквально все.

Предстоящий фильм станет режиссерским дебютом актрисы Лауры Кинли. Она же написала сценарий. Съемки начнутся в сентябре.

В этом году у Харрельсона выходят мини-сериале HBO «Сантехники Белого дома» и сатирический фильм «Треугольник печали», отмеченный главным призом на прошлом Каннском кинофестивале. Следующей весной актер появится в комедии Бобби Фаррелли «Чемпионы». Линни же сейчас работает над лентой «Клуб чудес», где также заняты Мэгги Смит и Кэти Бейтс. 17-летнюю Паркер можно будет вскоре увидеть в сериале «Одни из нас» по видеоигре The Last of Us.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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