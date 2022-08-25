Мэтт Смит: лучшие роли в карьере актера

Мэтт Смит родился в обеспеченной британской семье. В детстве он серьезно занимался футболом и хотел стать спортсменом. Правда, повреждение позвоночника поставило на этом крест. Актерской деятельностью Смит начал заниматься ради развлечения и не воспринимал это дело всерьез. Несмотря на такое отношение, его преподавателю удалось уговорить Смита попробовать себя в этой индустрии, что стало началом насыщенной карьеры.

Сериал «Доктор Кто» (2005-…)

В 2008 году Смит в основном играл в театре, а на экране появлялся лишь эпизодически. Однажды ему удалось попасть на кастинг «Доктора Кто» — главного и научно-фантастического сериала Великобритании. Более того, Смиту удалось заполучить заглавную роль. Он должен был заменить Дэвида Теннанта — любимца фанатов и одного из лучших Докторов. На актера оказывалось огромное давление, но когда он появился на экранах в 2010 году, все вопросы отпали.

Смит стал самым молодым актером, исполнявшим эту роль. Он блестяще справился со своей задачей — настолько, что фанаты не хотели отпускать уже его. Но Смит все же ушел, оправдав это «стечением обстоятельств» и тем, что роль Доктора требует слишком много сил и времени.

Сериал «Корона» (2016-…)

В еще одном хитовом британском сериале Смит сыграл мужа Елизаветы II — принца Филиппа Маунтбеттена, герцога Эдинбургского. Для молодого актера эта была желанная смена образа. После второго сезона Смит покинул сериал. Создатели «Короны» меняют актеров от сезона к сезону, чтобы они лучше подходили по возрасту в разные периоды жизни королевской семьи.

«Прошлой ночью в Сохо» (2021)

Повзрослевший и возмужавший Смит начал выбирать себе соответствующие роли. Он исполнил одну из главных ролей в последнем на данный момент фильме Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо». Режиссер, известный своими изобретательными комедиями и боевиками, решил снять фантастический триллер.

Фильм повествует о провинциальной девушке Элоиз, которая без ума от 60-х и мечтает жить в то время. Она переезжает в Лондон, селится в старой квартире и по ночам начинает видеть себя в теле эффектной блондинки Санди. Сны настолько реалистичны, что кажется, будто это реальность. В 60-х девушка встречает идеального красавца Джека (Смит). Но мужчина оказывается совсем не тем, кем притворяется. Эта роль помогла актеру дистанцироваться от образа Доктора Кто.

«Опасные секреты» (2019)

В центре сюжета — сотрудница британской разведки, которая обнародует секретное письмо. В нем власти Великобритании и США обсуждают незаконное вторжение в Ирак. Фильм привлек большое внимание критиков и публики. Отдельно отмечали выдающуюся игру Киры Найтли, но ее окружали не менее талантливые коллеги в лице Смита, Райфа Файнса и Риса Иванса. Примечательно, что сейчас Смит и Иванс вместе задействованы в «Доме Дракона».

«Морбиус» (2022)

Признаемся честно, «Морбиус» — далеко не лучший фильм в карьере Смита. Критики и зрители разнесли ленту в пух и прах за нескладный сценарий, плохую режиссуру, невыразительную компьютерную графику, а также обманутые ожидания. Sony всячески связывала «Морбиуса» с киновселенной Marvel в трейлерах, но в самом фильме от этой связи остались лишь намеки.

Публика не оценила скучную игру Джареда Лето, зато снова влюбилась в Смита. Британский актер затмил всех, явно получая удовольствие от своей роли. Может быть, Смит быстро понял, куда катится проект, и решил хотя бы поразвлечься. Если вы фанат актера, то вам понравится его развязная игра.