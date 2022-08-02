Энергичное и эпическое зрелище: появились первые отзывы о сериале «Дом Дракона»

Прошло уже более трех лет с тех пор, как завершилась «Игра престолов». Неудовлетворительная концовка оставила в сердцах многих поклонников шоу невосполнимую лакуну, но канал HBO намеревается компенсировать это. Вскоре в эфире стартует сериал «Дом Дракона», действие которого развернется примерно за 200 лет до событий, показанных во флагманском сериале. На днях представители американской прессы получили возможность ознакомиться с дебютным эпизодом «Дома Дракона», после чего они поделились своими впечатлениями в соцсетях.

Стивен Вайнтрауб, Collider:

«Мне не понравился заключительный сезон «Игры престолов». Совершенно. Но я признаю, что премьерная серия «Дома Дракона» очень хорошо сделана, так что я без сомнений продолжу просмотр. По окончании пилота они показали развернутое превью всего сезона. Выглядит здорово».

Кристина Рэдиш, Collider:

«Избегая спойлеров, могу сказать, что меня подкупает тот факт, что «Дому Дракона» тоже присущ эпичный масштаб, но при этом в сериале излагается личная и интимная история об одной семье. Это сопровождается изображением как их любови, так и разногласий».

Брэндон Катц

«В пилотном эпизоде «Дома Дракона» в достаточной мере объясняется контекст, в котором это шоу связано с «Игрой престолов». Происходит знакомство с ключевыми персонажами, обрисовывается центральный конфликт сериала. Вибрирующие цвета и детализированная текстура делает премьеру приятным опытом. Пока это достойный преемник «Игры престолов».

Впрочем, некоторым журналистам первая серия «Дома Дракона» показалась «тяжеловесной», хотя еще более серьезный тон повествования пришелся специалистам по душе.

Cat Combs:

«Не осознавала, как сильно я скучала по главной музыкальной теме «Игры престолов» до тех пор, пока не услышала ее сегодня снова на премьере «Дома Дракона»! Первый эпизод фантастический! С нетерпением жду продолжения. Скрестим пальцы, чтобы новый сериал не повторил судьбу финального сезона «Игры престолов».

В России «Дом Дракона» будет доступен в онлайн-кинотеатре Amediateka. Премьера состоится 21 августа.