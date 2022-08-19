«Энола Холмс 2» обзавелась датой премьеры и первыми кадрами

Стриминговый сервис Netflix презентовал подборку первых кадров и дебютный постер сиквела «Энолы Холмс», на которых запечатлены ключевые персонажи в исполнении Милли Бобби Браун, Генри Кавилла, Хелены Бонем Картер, Луиса Патриджа и Шэрон Дункан-Брюстер. Вместе с этим медиагигант огласил и официальную дату премьеры второй части — головокружительные детективные приключения младшей сестры величайшего сыщика с Бейкер-стрит продолжатся 4 ноября этого года.

В «Эноле Холмс 2» перебравшаяся в Лондон главная героиня последует примеру своего старшего брата и будет в частном порядке заниматься сыскной деятельностью за вознаграждение. Ее первой по-настоящему крупной работой станет запутанное расследование пропажи девушки, но когда узел заговора начнет сжиматься, ей предстоит обратиться за помощью к старым друзьям и знаменитому родственнику.

Новым фильмом занималась творческая команда хитового оригинала двухлетней давности: режиссер Гарри Брэдбир («Убивая Еву») и сценарист Джек Торн («Водоворот»). В остальной каст вошли Дэвид Тьюлис, Адиль Ахтар, Ханна Додд,Сьюзан Уокома, Дэвид Вестхэд и Эбби Херн. Напомним, франшиза основана на серии детективных романов Нэнси Спрингер.