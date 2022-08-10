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Киноафиша Новости Эдгар Аллан По становится свидетелем ужасов в трейлере хоррора «Воронья лощина»

Эдгар Аллан По становится свидетелем ужасов в трейлере хоррора «Воронья лощина»

10 августа 2022 16:11
Эдгар Аллан По становится свидетелем ужасов в трейлере хоррора «Воронья лощина»

Главную роль сыграл звезда франшизы «Хроники Нарнии».

В сети появился трейлер британского мистического триллера «Воронья лощина», мировая премьера которого состоится в конце этого месяца в рамках ежегодного лондонского кинофестиваля FrightFest. Широкий релиз картины организуют на сервисе Shudder 22 сентября. Российская премьера также пока намечена на этот же день.

Действие ленты развернется в первой половине XVIII века, а в центре сюжета окажется молодой Эдгар Аллан По — будущий великий поэт и один из лучших кадетов престижной академии Вест-Пойнт. Во время путешествия с друзьями главный герой случайным образом оказывается в крохотном городке Воронья лощина, где ему приходится провести несколько жутких дней, переполненных странными событиями, опасностями и сверхъестественными пророчествами.

Ведущую роль сыграл Уильям Моусли, наиболее известный массовому зрителю по образу Питера Певенси в фэнтези-блокбастерах по книжному циклу «Хроники Нарнии». В остальной актерский состав вошли Мелани Занетти, Кейт Дики, Дэвид Хейман, Каллум Вудхаус, Оберон Ка Аджипонг, Матис Ландвер, Каллум МакГоун, Юрис Стренга и Кайл Роу. Сценарий на основе истории Чака Ривза («Огрэ — чудовище») написал режиссер проекта Кристофер Хаттон («Битва проклятых», «Восстание машин»).

Фото: Shudder
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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