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Киноафиша Новости Имоджен Путс: лучшие фильмы в карьере британской актрисы

Имоджен Путс: лучшие фильмы в карьере британской актрисы

19 августа 2022 12:52
Имоджен Путс: лучшие фильмы в карьере британской актрисы

К 33-м годам на счету актрисы уже несколько десятков ролей.

Имоджен Путс — девушка из хорошей британской семьи, учившаяся на пятерки. Изначально она намеревалась стать ветеринаром, но упала в обморок на первой операции. После этого она решила попробовать себя в качестве актрисы. Рассказываем о наиболее примечательных проектах в фильмографии Путс.

«28 недель спустя» (2007)

Первой большой ролью для Путс стало участие в фильме «28 недель спустя». Это сиквел культового хоррора про зомби Дэнни Бойла «28 дней спустя». Девушка сыграла Тэмми — старшую дочь семейства Харрис, главных персонажей фильма.

«Джейн Эйр» (2011)

Следующей заметной ролью Путс стало перевоплощение в Бланш Ингрэм — одного из основных персонажей знаменитого романа Шарлотты Бронте. В новой экранизации вместе с Путс сыграли Майкл Фассбендер, Джуди Денч, Миа Васиковска, Джейми Белл и другие.

«Грязь» (2013)

В фильме о теряющем рассудок полицейском-алкоголике Путс сыграла молодого детектива Аманду Драммонд. Фильм основан на романе знаменитого писателя Ирвина Уэлша, автора культовой книги «На игле». Главную роль исполнил Джеймс МакЭвой.

«Рыцарь кубков» (2014)

Терренс Малик знаменит своими неординарными, психологически сложными, но очень красивыми фильмами, в которых всегда невероятный актерский ансамбль. Путс довелось сняться у Малика в «Рыцаре кубков». Фильм посвящен писателю, который переживает кризис в творчестве и отношениях. Девушка сыграла роль Деллы. В картине также снялись Кристиан Бэйл, Кейт Бланшетт, Натали Портман, Антонио Бандерас и другие.

«Отец» (2020)

В этой картине Путс сыграла сиделку престарелого патриарха, страдающего деменцией. Фильм Флориана Зеллера был удостоен двух премий «Оскар» (за лучшую мужскую роль и за лучший адаптированный сценарий). Ведущие роли сыграли Энтони Хопкинс и Оливия Колман.

Помимо ролей в престижных авторских фильмах, Путс можно увидеть и в жанровых лентах, в числе которых «Need for Speed: Жажда скорости», «Джими Хендрикс» или «Зеленая комната». Последний на данный момент проект Путс — мистический вестерн-сериал «Внешние сферы», где ее партнером выступает Джош Бролин.

Фото: Legion-Media
Юрий Липский
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