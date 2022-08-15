«Песочный человек»: какие вопросы остались после первого сезона

«Песочный человек» вышел на сервисе Netflix ровно десять дней назад, но сериал завершился многоточием, поэтому ниже приведены ответы на самые популярные вопросы, оставшиеся по итогам дебютного сезона.

Вернется ли Коринфянин?

В концовке сезона Морфей (Том Стёрридж) разобрался со сбежавшим Кошмаром в исполнении Бойда Холбрука, обратив его в состояние маленькой черепушки. Учитывая популярность персонажа, нельзя исключать, что в какой-то момент его вернут, но пока он покоится среди реликвий во дворце Сна. Зрителям дали понять, что сейчас миру не нужен Коринфянин, но есть шанс, что он будет воскрешен для войны против Люцифера (Гвендолин Кристи).

Что будет с Джоанной Константин?

Как и Коринфянин, героиня Дженны Коулман стала одним из наиболее ярких персонажей сериала, поэтому в какой-то момент поклонники даже начали обсуждать идею потенциального спин-оффа, которую лично одобрил в сети сам Нил Гейман. Учитывая оборвавшуюся сюжетную линию героини, можно не сомневаться, что британская женщина-экзорцист обязательно вернется и, возможно, даже поможет Морфею еще в каком-нибудь важном деле.

Что дальше сделает Страсть?

Страсть — родственник Морфея и один из семерых Бесконечных. Он стал теневым злодеем первого сезона. В концовке, когда его вывели на чистую воду, он зловеще дал зарок убить Повелителя снов, поэтому в ее возвращении можно не сомневаться. В одном из недавних интервью исполнитель роли гендерфлюидного персонажа Мэйсон Александр Парк намекнул, что он еще вернется к роли Страсти.

Почему Поляна скрипача покинул Царство снов?

Сон Гилберт (Стивен Фрай), вернувшийся в царство Морфея как Поляна скрипача, вроде бы завершил свою сюжетную линию, однако портал Collider считает, что в новых эпизодах авторы могут углубиться в его предысторию, а именно — осветить путешествие в период отлучки Морфея и более детально поведать о причинах, побудивших его покинуть Мир грез. В сериале об этом говорится лишь вскользь.

Каково будущее Грегори?

Если Каин (Санджив Бхаскар) и Авель (Асим Чаудри) и дальше будут фигурировать в сериале, то и их милая горгулья, скорее всего, также вернется в кадр – будь то Грегори или юный Голди (он же Ирвинг). Нелинейное повествование в комиксах «Песочный человек» этому может очень хорошо поспособствовать.

Netflix пока официально не продлил «Песочного человека» на второй сезон, но создатели настолько уверены в материале, что приступили к работе над сценарием второго сезона еще до премьеры первого.