В «Джоне Уике 4» будет больше мифологии и ниндзя

Четвертая часть «Джона Уика» станет самым продолжительным фильмом франшизы, однако режиссер Чад Стахелски пообещал, что дополнительное время будет использовано с умом. В недавней беседе с Variety, приуроченной к релизу его продюсерского боевика Netflix «Дневная семена», кинематографист заявил, что в «Джоне Уике 4» будет сделан акцент на древнегреческой мифологии и ниндзя. Ниже приведена постановщика, где он сравняет героя Киану Ривза с Одиссеем:

«Мне нравится мифология, я поклонник хороших мифов. Честно говоря, я не верю в трехактную повествовательную структуру – по крайней мере, в фильмах про Джона Уика. Я верю в рассказывание хорошей истории. Знаете, мы всегда видели Джона Уика в качестве своеобразного Одиссея, поэтому мы и делаем такую раскачку для демонстрации сюжетной арки».

Действие следующей ленты экшен-серии развернется по всему миру, так что создатели еще глубже погрузятся в богатую мифологию наемных убийц. Вместе со звездой «Матрицы» в ленте сыграли Иэн МакШейн, Донни Йен, Билл Скарсгард, Шамир Андерсон, Хироюки Санада, Скотт Эдкинс, Марко Зарор, Клэнси Браун, Рина Саваяма, Лоренс Фишберн и Лэнс Реддик.

Премьера «Джона Уика 4» состоится 24 марта 2023 года.